În ciuda amenzilor destul de mari şi a acţiunilor pompierilor voluntari, gospodarii aleg să ignore pericolele la care se supun. Incendiile scăpate de sub control nu de puţine ori au dus la pierderi de vieţi omeneşti.

Valentin Manea, primar comuna Săuceşti din Bacău: „An de an aveţi aceeaşi problemă. Din păcate aveţi dreptate, pentru că în fiecare an vegetaţia este uscată de peste iarnă şi unii gospodari aleg metoda cea mai simplă pentru a face curat pe câmpuri şi, din păcate, ne confruntăm cu aceste incendii de vegetaţie forestieră pe care uneori cu greu le poţi controla, deoarece altceva intervii când este zi, când ai toată formula logistică, şeful SVSU, voluntarii, toţi ca să acţioneze, dar e altceva când se întâmplă pe timp de noapte. Vă daţi seama că dintr-o asemenea acţiune iresponsabilă se poate transforma în tragedie”.

Gospodarii spun că aşa s-au învăţat, iar cei mai bătrâni nu mai pot merge în câmp să cureţe cu grebla terenurile. De cele mai multe ori nu se gândesc la pericolul la care se expun şi nu de puţine ori focarele scăpate de sub control au dus la pierderi de vieţi omeneşti.

Costel Păduraru: „Aşa facem de când lumea. Eu spun că nu este niciun pericol dacă dai foc departe de casă. Aleg o zi în care să nu bată vântul şi aşa curăţ câmpul. Nu stau eu să mă prindă ei să îmi dea amendă.”

Ileana Vifor: „De ce să îmi dea amendă, că doar nu vin ei să mă ajute să curăţ terenul. Iaca avem şi noi grijă să nu bată vântul şi nu se întâmplă nimic.”

În Bacău, numai în ultimele 24 de ore, pompierii au fost chemaţi să intervină la 10 incendii de vegetaţie.

Ionuţ Hâncu, ISU Bacău: „În perioada de primăvară, din păcate, incendiile de vegetaţie uscată cresc semnificativ, având în vedere creşterea temperaturilor. În ultima săptămână, la nivelul judeţului Bacău au fost înregistrate un număr de 34 de incendii de vegetaţie uscată şi la fondul forestier. În ultimele 24 de ore au fost 10 astfel de evenimente. Aceste intervenţii s-au desfăşurat pe raza a 24 de UAT-uri, preponderent în mediul rural. Încercăm prin toate măsurile preventive să responsabilizăm cetăţenii pentru a nu mai incendia miriştilor şi a nu mai da foc resturilor vegetale.”

Probleme sunt şi în judeţul Neamţ, unde peste 27 de hectare de teren au fost afectate de incendii de vegetaţie uscată. Cea mai amplă intervenţie a avut loc în comuna Poiana-Teiului, unde incendiul a afectat aproximativ 20 de hectare de vegetaţie uscată, lăstăriş, arbori şi litieră. Flăcările au distrus şi două construcţii din lemn folosite pentru depozitarea plantelor furajere şi au prezentat risc de propagare la fondul forestier. Un alt incendiu a fost semnalat în comuna Pânceşti, satul Holm, unde flăcările au afectat o suprafaţă de aproximativ şase hectare de vegetaţie uscată.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a producerii acestor incendii a fost utilizarea focului deschis în spaţii deschise. Autorităţile atrag atenţia că arderea vegetaţiei uscate poate provoca pagube materiale importante şi poate pune în pericol locuinţe sau fondul forestier.