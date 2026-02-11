Date Drop a fost lansată în septembrie 2025 de absolventul Henry Weng și câțiva colegi, ca o alternativă la aplicațiile de dating tradiționale. Studenții răspund o singură dată la un chestionar de aproximativ 66 de întrebări despre valori, stil de viață și opinii, iar în fiecare marți la ora 21:00 primesc o „potrivire” compatibilă în funcție de algoritm, scrie Wall Street Journal.

Platforma a fost adoptată de peste 5.000 de studenți dintr-un total de aproximativ 7.500 de la Stanford, iar succesul ei a atras deja investiții de 2,1 milioane de dolari la capital de risc și extinderea programului la 10 universități, inclusiv MIT, Columbia și Princeton.

Studenții descriu discuțiile despre Date Drop ca un element omniprezent în campus. După apariția rezultatelor săptămânale, grupuri de prieteni se adună să vadă cine a fost împerecheat cu cine și apoi ies la cafea sau alte întâlniri informale.

Unii apreciatori văd în Date Drop o șansă de a depăși teama sau stângăcia socială de a invita pe cineva la o întâlnire: „Ajută oamenii să-și încerce norocul într-o relație. Găsești un motiv să te întâlnești cu cineva anume, te eliberează de povară”, spune Weng, care a scris codul platformei în aproximativ trei săptămâni.

Alții pun accentul pe faptul că întâlnirile tradiționale pot fi intimidante într-un mediu academic intens.

Pe lângă întâlnirile romantice, platforma de matrimoniale are și rol social sau profesional, întrucât unii studenți au folosit conexiunile create prin Date Drop pentru a-și extinde rețeaua academică sau de carieră.

Serviciul include și funcții extra, precum posibilitatea ca prietenii să sugereze perechi între ei, ceea ce poate crește șansele de cuplare, sau opțiuni unde utilizatorii pot semnala în privat pe cine sunt interesați să întâlnească.

Deși nu toți și-au găsit o relație romantică prin Date Drop, mulți consideră că platforma oferă un motiv concret pentru a face pasul de a cunoaște pe cineva într-un mediu competitiv social și academic.