Potrivit prestigioasei organizații, „această distincție este stabilită pe baza indicelui general de performanță IFFHS, o metodologie riguroasă, bazată pe date, care include evaluări ponderate ale meciurilor, golurilor, paselor decisive și impactului avut în fazele eliminatorii, de-a lungul întregului parcurs al jucătorului la Campionatul Mondial. După analiza exhaustivă a fiecărei prestații înregistrate la Cupa Mondială din 2026, verdictul este unul clar", se arată în comunicatul citat de Marca.

Pentru a-și susține decizia, IFFHS a amintit cele opt goluri marcate de Messi în cele opt meciuri jucate la Campionatul Mondial, la care se adaugă cele patru pase decisive oferite.

„Nota medie de 8,33 din opt meciuri nu este rezultatul unor sclipiri izolate, ci semnul unei excelențe susținute și decisive, menținute din faza grupelor și până la fluierul final al celor mai importante meciuri ale turneului. Tocmai această constanță sub presiune, cuantificată prin sistemul de evaluare ponderată al IFFHS, este cea care diferențiază un câștigător meritat de un jucător pur și simplu remarcabil”, a mai transmis IFFHS.

„Indicele de performanță IFFHS acordă o pondere deosebită impactului din fazele eliminatorii, recunoscând că adevărata măsură a măreției unui jucător la o Cupă Mondială este capacitatea sa de a-și ridica nivelul de joc atunci când eliminarea este consecința eșecului. Contribuțiile lui Messi în fazele eliminatorii au fost esențiale pentru calificarea Argentinei mai departe, iar scorul său agregat, calculat pe baza tuturor criteriilor ponderate, s-a situat peste cel al oricărui alt jucător evaluat la Campionatul Mondial din 2026. Comisia federației, ghidată exclusiv de dovezile statistice și de integritatea evidenței performanțelor, a ajuns la această concluzie cu deplină încredere. Lionel Messi este cel mai bun jucător conform IFFHS, nu din sentimentalism, nu din cauza reputației, ci datorită autorității incontestabile a datelor", conchide organizația.

FIFA i-a acordat trofeul de cel mai bun jucător al turneului mijlocașului spaniol Rodri, după ce „Furia Roja” a învins Argentina în finală, cu un gol marcat în prelungiri.

IFFHS (Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului) este o organizație independentă, înființată în 1991, specializată în analiza statistică și istorică a fotbalului la nivel mondial. IFFHS publică anual clasamente ale celor mai buni jucători, antrenori și cluburi din lume, precum și pentru desemnarea propriilor premii la turnee mari, de multe ori diferite de cele oficiale FIFA/UEFA.