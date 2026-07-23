"Teatrul Naţional "I. L. Caragiale" Bucureşti este astăzi în doliu. Lumea teatrului românesc este mai săracă. S-a stins din viaţă marea actriţă Adela Mărculescu, o figură de o distincţie aparte, a cărei eleganţă, rigoare şi pasiune au marcat generaţii întregi de spectatori", se precizează pe pagina de Facebook a TNB, conform Agerpres.

Conform sursei citate, trupul neînsufleţit al marii actriţe va fi depus vineri la Biserica "Sfântul Gheorghe" din Bucureşti, unde toţi cei care au admirat-o, au aplaudat-o şi au fost atinşi de arta sa îi vor putea aduce un ultim şi pios omagiu începând cu ora 12:00.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, sâmbătă, de la ora 10:00.

Formată la şcoala maestrului Alexandru Finţi (promoţia 1959), Adela Mărculescu a devenit actriţă a Teatrului Naţional "I. L. Caragiale" din Bucureşti în anul 1964, scenă căreia i-a rămas credincioasă mai bine de 60 de ani şi pe care a slujit-o cu o dăruire exemplară, până în ultimele clipe ale vieţii, precizează sursa citată.

De la debutul său pe scena Naţionalului în "Înşir'te mărgărite" (1964), Adela Mărculescu a întruchipat zeci de personaje din dramaturgia naţională şi universală, colaborând cu cei mai mari regizori români.

A fost Epancina Aglaia în "Idiotul" de F.M. Dostoievski (regia Alexandru Finţi, 1969), Ana în "Take, Ianke şi Cadîr" (regia Ion Finteşteanu, 1971), Dona Diana în piesa omonimă a lui Camil Petrescu (1973), Margareta Aldea în "Gaiţele" de Al. Kiriţescu (1977) şi Mioara în "Idolul şi Ion Anapoda" (regia Ion Cojar, 1985).

A marcat istoria teatrului românesc prin rolul Clitemnestra în memorabilul spectacol "Electra - O trilogie antică" (1990), montare de referinţă internaţională, în regia lui Andrei Şerban. De asemenea, a strălucit în roluri de o mare profunzime psihologică, precum Tituba în "Vrăjitoarele din Salem" (regia Felix Alexa, 1991), Stela Campbell în "Dragă mincinosule" (1998), Olga în "Maşinăria Cehov" de Matei Vişniec (2003) sau Alexandra del Lago în "Dulcea pasăre a tinereţii" de Tennessee Williams (2005).

„Adela Mărculescu a ars pentru teatru cu o vitalitate exemplară, refuzând să părăsească scândura pe care a iubit-o atât de mult. Până în acest an, publicul s-a bucurat de prezenţa sa pe scenă în repertoriul curent al Teatrului Naţional din Bucureşti: Doamna Boyle în "Cursa de şoareci" de Agatha Christie (regia Erwin Şimşensohn) şi Chiriachiţa în "Titanic vals" de Tudor Muşatescu (regia Dan Tudor)”, menţionează TNB.

A jucat în numeroase filme ("Şapte băieţi şi o ştrengăriţă", "Declaraţie de dragoste", "Alo, aterizează străbunica!", "Surorile"), fiind remarcată pentru distincţia sa, pentru eleganţa interpretării, pentru vocea inconfundabilă.

„Prin plecarea Adelei Mărculescu, cortina coboară peste o întreagă epocă de aur a teatrului românesc. Ne plecăm cu adâncă recunoştinţă în faţa memoriei sale. Dumnezeu să o odihnească în pace! Condoleanţe familiei îndurerate!”, transmite Teatrul Naţional Bucureşti.

Viața și activitatea actriței Adela Mărculescu

Actriţa Adela Mărculescu s-a născut la Aiud, judeţul Alba, la 21 decembrie 1938, potrivit site-ului Teatrului Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti, www.tnb.ro. Absolventă a Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti (1959), clasa profesor Alexandru Finţi, a debutat ca actriţă pe scena Teatrului de Stat din Botoşani (1957-1959).

A mai jucat la Teatrul de Stat Ploieşti (1959-1963), la Teatrul Mic (1963), Teatrul Radu Stanca din Sibiu (1971), Teatrul radiofonic şi de televiziune, iar din 1964 a interpretat pe scena Teatrului Naţional "Ion Luca Caragiale" din Bucureşti, indică www.tnb.ro.

Asistent universitar la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică (1963-1965), iar apoi a fost conferenţiar al Facultăţii de Arte din cadrul Universităţii "Hyperion" (din 1992). A fost membru fondator al Uniunii Elene din România şi membru de onoare al Fundaţiei Culturale "L. Blaga" din Sebeş, arată www.teatrulmetropolis.ro.

Reputata actriţă a fost cunoscută publicului pentru interpretările din piesele de teatru: "Povestea dulgherului şi a frumoasei sale soţii" de R. Stanca, "Vicleniile lui Scapin" de Moliere, "Părinţii teribili" de J. Cocteau, "Idiotul" de Dostoievski, "Gaiţele" de Kiriţescu, "Titanic vals" de Tudor Muşatescu, dar şi din filmele: "Serbările galante" (1965), "Bătălia pentru Roma" (1968), "Ceaţa" (1973), "Iancu Jianu Haiducul" (1980), "Alo, aterizează străbunica!" (1981), "Cine iubeşte şi lasă" (1982), "Surorile" (1984), "Declaraţie de dragoste" (1985), "Un oaspete la cină" (1986), "Să-ţi vorbesc despre mine" (1987), "Păcală se întoarce" (2006).

A avut şi alte roluri în teatru la: Creart - Sala Teatrelli şi Teatrul Metropolis. Vocea sa a fost ascultată în peste 20 de piese de teatru radiofonic.

A fost distribuită şi în teatrul de televiziune - "Bălcescu", "Tache, Ianke şi Cadîr", "Orfeu în infern", "Fântâna Blanduziei", "Misiunea", "Visul unei nopţi de iarnă", "Un august în flăcări", precum şi în piesele de teatru radiofonic "Câinele grădinarului" de Lope de Vega, "Cavalerul şi doamna" de C. Goldoni, "Casandra" de N. Iorga, "Somnul raţiunii" de B. Valejo, "Oedip la Colona" de Sofocle, "La răscruce de vânturi" de E. Bronte, "Romeo şi Julieta" de Shakespeare ş.a.

La 7 februarie 2004 a primit, din partea Preşedinţiei României, Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, Categoria D - "Arta Spectacolului".

A mai primit următoarele distincţii: medalia "Meritul Cultural" în grad de Ofiţer; Premiul I şi titlul "Laureat" pentru rolul Adela din filmul "Un oaspete la cină"; Premiu pentru valorificarea scenică a poeziei lui Lucian Blaga; "Înscris de excelenţă" pentru contribuţia adusă la creşterea prestigiului festivalului de umor "Ion Cănăvoiu" 1995, 1997; alte premii şi medalii la festivaluri de teatru.

În cadrul celei de-a V-a ediţii a Festivalului Internaţional de film BucharEST (B-EST IFF), desfăşurată în martie 2009, a fost recompensată cu un premiu de excelenţă pentru întreaga carieră, împreună cu actorii Gheorghe Dinică şi Radu Beligan.

La 7 martie 2010, actriţa a sărbătorit 50 de ani de carieră artistică, pe scena Teatrului Metropolis din Capitală, unde a jucat în comedia "Floarea de cactus", un spectacol în premieră, în regia lui Alice Barb. Pe scena aceluiaşi teatru a mai jucat în anii următori în "Spitalul comunal" de Hristo Boicev, regia Felix Alexa (2012) şi "Tartuffe sau Impostorul" de J.B.P. Moliere, regia Victor Ioan Frunză (2013). Tot în 2013 a jucat, pe scena Naţionalului bucureştean, în spectacolul "Omul care a văzut moartea" de Victor Eftimiu, regia Dan Tudor, iar în 2015 - în "Terorism" de Fraţii Presniakov, regia Felix Alexa.

La 5 martie 2016, actriţa Adela Mărculescu a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti, iar la 16 martie 2017 i-a fost oferit un premiu de excelenţă pentru întreaga activitate, în cadrul Galei Uniunii Autorilor şi Realizatorilor de Film din România (UARF).

A primit Premiul întreaga activitate, la cea de a 14-a ediţie a Galei Premiilor Gopo, în 24 martie 2020. În 10 iunie 2023, în foaierul Tapiseria, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului Naţional "I.L. Caragiale", a fost lansat volumul "Adela - Tot ce mi-am dorit", de Ion Moldovan, apărut la Editura Ecou Transilvan din Cluj-Napoca, o carte de poveşti şi amintiri având-o ca protagonistă pe actriţa Adela Mărculescu.