Oficialii locali au anunțat că aproximativ 3.400 de hectare de teren au fost deja distruse în zona Golfului Arcachon, în timp ce aproape 700 de pompieri luptă cu flăcările, scrie BBC.

Mulți dintre cei evacuați în timpul nopții erau turiști cazați în campingurile din peninsula Lège-Cap-Ferret, iar cele mai recente evacuări au vizat tot campingurile, ca măsură de precauție.

Prefectul departamentului Gironde, Sophie Brocas, a declarat că 10.000 de turiști s-au numărat printre persoanele evacuate din campinguri în timpul nopții și că noile evacuări se desfășoară „în liniște” în satul Claouey, situat pe malul Golfului Arcachon.

Brocas a precizat că nu au fost raportate victime. Totodată, mai multe zone și drumuri din pădurile expuse riscului au fost închise.

„S-a lucrat fără încetare toată noaptea”, a declarat șeful serviciului de pompieri din Gironde, Marc Vermeulen, avertizând că temperaturile cresc, iar vântul se intensifică.

„Vântul va atinge intensitatea maximă în jurul orei 20:00. După aceea va deveni foarte schimbător, astfel că avem de-a face cu un incendiu extrem de dificil de anticipat. Tocmai de aceea nu ne putem permite să lăsăm garda jos.”

„Vedeam cum numărul de hectare arse creștea”

Yassmina de Freitas, în vârstă de 19 ani, care locuiește în orașul de coastă Le Porge, a povestit că a observat fumul și mirosul de ars încă de la prânz, miercuri.

Până după-amiază, „cădeau cenușă și bucăți de scoarță de copac pe jumătate arse”, cerul devenise „foarte întunecat”, iar fumul era „din ce în ce mai dens”.

În jurul orei 20:00, ea și familia sa au fost evacuați de forțele de ordine și duși într-o sală de sport dintr-o localitate învecinată. Au fost nevoiți să lase în urmă două pisici și patru găini, pe care nu au mai reușit să le găsească în graba evacuării.

Tânăra spune că nu a reușit să doarmă deloc și se trezea din oră în oră pentru a verifica evoluția incendiului.

„Vedeam cum numărul de hectare arse creștea constant”, a spus ea.

Mai multe departamente franceze au fost afectate de incendii de vegetație în timpul valurilor de căldură neobișnuit de intense și prelungite care au cuprins Europa în această vară.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a adus un omagiu celor doi pompieri care au murit marți în apropierea aeroportului din Bordeaux, exprimându-și „recunoștința infinită” și „sprijinul neclintit” pentru familiile acestora.

De pe plaja Les Pastourelles din Claouey, Lège-Cap-Ferret, se putea vedea joi cum fumul gros acoperea cerul.

Pompier mort în Italia

În Italia, autoritățile au adus un omagiu pompierului care și-a pierdut viața în timp ce lupta cu incendiile din San Cataldo, iar președintele regiunii Sicilia, Renato Schifani, i-a urat însănătoșire grabnică unui alt pompier rănit în aceeași intervenție.

Ministrul italian de Interne, Matteo Piantedosi, a declarat că pompierul Alessandro Marchi a murit „în slujba comunității”.

Într-o actualizare publicată miercuri, șeful Protecției Civile din Sicilia, Salvo Cocina, a anunțat că pe insulă au fost înregistrate peste 350 de incendii, dintre care 10 de mari proporții, care au determinat evacuări preventive. El a afirmat că incendiile au fost provocate de activitatea umană și că fenomenul a devenit o problemă atât de siguranță publică, cât și de ordine socială.

Peste 42 de grade în Spania

Între timp, în Spania, locuitorii au început să se întoarcă la casele lor după incendiile izbucnite în satul Almorox, lângă Toledo, la sud de Madrid.

Autoritățile au precizat că incendiul nu este încă sub control și că aproximativ 890 de hectare au ars, însă intervențiile pompierilor au împiedicat extinderea perimetrului afectat.

În unele regiuni ale Spaniei s-au înregistrat temperaturi de cel puțin 42°C, iar cel mai mare incendiu al anului din această țară s-a produs în această săptămână în provincia Guadalajara, la nord de Madrid.

Peste 35.000 de hectare au fost mistuite de flăcări, lăsând în urmă peisaje devastate. Cu toate acestea, autoritățile au anunțat că locuitorii pot reveni acum în locuințele lor.

Potrivit datelor Sistemului European de Informare privind Incendiile Forestiere (EFFIS), Spania a înregistrat deja mai multe incendii în acest an decât pe parcursul întregului an 2025.În ultimele luni, numeroase state europene s-au confruntat cu temperaturi record.

Un raport publicat în aprilie de Copernicus Climate Change Service arată că cel puțin 95% din Europa a înregistrat temperaturi anuale peste media obișnuită în 2025 și identifică Europa drept continentul care se încălzește cel mai rapid la nivel mondial.

Raportul mai arată că atât suprafața afectată de incendiile de vegetație, cât și emisiile generate de acestea au atins niveluri record anul trecut.