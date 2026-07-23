O metodă aparent simplă, care a devenit virală în mediul corporatist, ridică însă o întrebare: de ce trebuie să ne ascundem timpul de lucru ca să putem, în sfârșit, să muncim, relatează METRO.

Astfel că, o șefă din conducerea unei organizații sportive din Marea Britanie a găsit o soluție prin care a câștigat timp în program pentru a-și rezolva sarcinile.

Potrivit publicației Financial Times, femeia s-a săturat să fie trasă de la o întâlnire la alta, așa că și-a rezervat în calendar ultima zi de marți a fiecărei luni, folosind eticheta „FAMT”.

Mulți au presupus că avea o întâlnire recurentă cu un client, așa că au fost surprinși când aceasta a dezvăluit adevărata semnificație a abrevierii: «Fără întâlniri marțea» - o zi rezervată exclusiv pentru muncă, fără nicio ședință în agendă.

Și alți oameni din mediul corporatist au recunoscut că fac același lucru. O femeie a spus că acesta este „secretul ei câștigător”, explicând:

„Începi să programezi întâlniri false doar ca să ai câteva minute de liniște. Cine ar fi crezut că «a fi ocupat» poate fi o scuză atât de bună?”, a precizat ea.

Jim Moore, expert în relații cu angajații la firma de consultanță în resurse umane Hamilton Nash, spune pentru Metro că această metodă este un obicei vechi într-o formă nouă.

„Una dintre marile speranțe ale lumii muncii hibride de după Covid a fost că aceasta ar putea elimina blestemul prezenței excesive la birou și nevoia de a «demonstra» că muncești ore îndelungate pentru a-ți impresiona șeful”, spune Jim.

Potrivit expertului, munca de la distanță în lumea post-Covid a avut un efect important asupra productivității.

„Munca de la distanță le-a oferit angajaților libertatea de care aveau nevoie pentru a-și termina sarcinile, dar i-a făcut și pe manageri mai anxioși în legătură cu verificarea faptului că munca este realizată”, explică Jim.

El adaugă că, deoarece acum avem rareori „conversații informale” la locul de muncă, întâlnirile „s-au înmulțit”.

„Managerii programează acum întâlniri pentru a primi actualizări, în loc să meargă pur și simplu până la biroul unui coleg pentru a discuta”, mai spune el.

Acest flux constant de întâlniri face aproape imposibilă rezolvarea muntelui de muncă reală care se adună.

„Prin blocarea timpului cu o întâlnire falsă, angajații se apără pur și simplu împotriva faptului că sunt programați în nenumărate întâlniri reale”, spune Jim.

„Este o soluție rațională la o problemă absurdă și este un strigăt de ajutor din partea angajaților conștiincioși.”, a mai spus el.

Dar există și persoane care programează întâlniri nu pentru scopuri de muncă, ci pentru o bârfă bună.

Când controlul excesiv înlocuiește încrederea

Însă pentru expertul HR Jim, acest lucru este evident mult mai greu de justificat atunci când pur și simplu vrei să stai la povești.

„Tehnic vorbind, inducerea deliberată în eroare a managerului cu privire la calendarul tău ar putea fi considerată abatere disciplinară, dar în realitate problema este la nivel de management, nu la angajat”, spune el.

„Managerii obsedați de monitorizarea angajaților creează un mediu favorabil comportamentelor incorecte. Liderii trebuie să aibă încredere în angajați că își gestionează singuri timpul și să stimuleze productivitatea, nu aparența de activitate.”, a mai precizat el.