În cadrul Folketingului, cei 109 deputaţi prezenţi au votat în favoarea textului, care a fost adoptat fără opoziţie şi fără abţineri, potrivit News.ro.

Votul, transmis în direct pe canalul de televiziune parlamentar, nu a dat naştere la nicio dezbatere.

La începutul lunii noiembrie, parlamentarii groenlandezi l-au votat cu 16 voturi pentru şi şapte abţineri.

Semnat în faţa camerelor de filmat la New York, la 22 septembrie, acordul completează cel din 1951 privind prezenţa militară a Statelor Unite în Groenlanda.

Acesta va rămâne în vigoare chiar şi în cazul obţinerii independenţei de către teritoriul autonom danez.

Care este scopul acordului

Textul permite construirea a două noi baze americane în sudul şi estul Groenlandei şi interzice oricărui actor din afara Uniunii Europene şi a NATO să exercite controlul asupra unor sectoare strategice.

Ideea este de a evita cu orice preţ ca China sau Rusia să-şi sporească treptat influenţa pe teritoriu, în special prin intermediul investiţiilor.

Statele Unite, Danemarca şi Groenlanda au semnat acordul în septembrie pentru a aplana tensiunile, după ce Trump a ameninţat în repetate rânduri că va prelua controlul asupra insulei bogate în resurse minerale, un teritoriu danez autonom cu o populaţie de 57.000 de locuitori.

Acordul va extinde rolul armatei americane în Groenlanda, incluzând permisiunea de a instala un sistem de apărare antirachetă „Golden Dome”, reafirmând în acelaşi timp suveranitatea daneză şi dreptul groenlandezilor la autodeterminare.

Refuzul lui Trump de a exclude recurgerea la forţa militară sau economică pentru a prelua insula a declanşat o criză diplomatică în cadrul NATO în ianuarie şi a obligat Danemarca şi Groenlanda să poarte luni întregi de negocieri intense.

Parlamentarii şi-au exprimat speranţa că acordul va normaliza situaţia din Groenlanda.

„Cu toate acestea, există multe indicii că acesta nu este un sfârşit, ci mai degrabă un început”, a declarat Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de ştiinţe politice la Universitatea din Copenhaga.

„Având tratatul la îndemână, SUA vor putea să solicite o influenţă mai mare asupra deciziilor care au implicaţii în politica de securitate şi asupra unei părţi din exploatarea resurselor strategice”, a afirmat el. Alţi experţi susţin că noul acord nu extinde semnificativ accesul militar al SUA în Groenlanda.

Cea mai scurtă rută dintre Europa şi America de Nord trece prin Groenlanda, o zonă cu o poziţie strategică, unde se află deja cea mai nordică bază militară a SUA.

Acordul executiv va intra în vigoare imediat ce Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei va informa SUA, printr-o notă diplomatică, că procedurile au fost finalizate.