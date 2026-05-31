Timp de două zile, oamenii au lăsat agitația orașului deoparte și s-au plimbat printre standurile cu mâncare și zonele de relaxare amenajate chiar în mijlocul pieței. Atmosfera i-a surprins pe mulți vizitatori, care spun că locul nu mai seamănă deloc cu un spațiu urban obișnuit.

Bărbat: „Ca în Italia, ca în Spania, e deosebită atmosfera. Ar fi bine să fie mai multe locuri de genul ăsta.”

Fată: „E foarte relaxantă. Am mâncat ceva bun și acum încercăm să mâncăm ceva bun.”

Femeie: „E foarte drăguț că se mai închid străzi și că ne putem plimba în liniște cu copiii.”

Mâncarea a fost apreciată de toată lumea. De la paste și pizza, până la midii și deserturi, toate preparatele au fost apreciate.

Preparatele atrag sute de pofticioși

Femeie: „Paste am mâncat, foarte drăguț, nici nu zici că ești în București. E ca la Roma.”

Femeie: „Pizza, paste și midii, încercăm să aducem Italia aici.”

Mulți au stat la rând pentru o înghețată.

Bărbat: „Am luat înghețată cu cacao delicioasă și am venit să savurăm această sărbătoare.”

Femeie: „Una pentru mine și una pentru soțul meu.”

Ateliere creative pentru copii

Pentru ei au fost amenajate ateliere creative, unde au pictat și au construit diverse obiecte.

Organizatorii spun că zona are potențial să găzduiască și alte evenimente similare.

Nono Semen, prezentator eveniment: „Ideea a venit când această piață a fost restaurată. Am avut mii de oameni aici, un trafic continuu de dimineață până seara. O să fim cumva obligați la un moment dat să continuăm cu mai multe idei și teme care vor fi permise, cu siguranță acest spațiu se pretează pentru astfel de evenimente, pentru a fi redat oamenilor.”

Piața a fost transformată într-un spațiu pietonal, după lucrări de amenajare care au costat peste un milion de lei.