Vizitatorii contribuie astfel și la salvarea monumentului care se află într-un proces de restaurare.

Vizitatorii care intră în mănăstire pot afla poveștile locului chiar din cripta clădirii.

Monumentul a ajuns în grija maicilor ursuline venite din Bratislava în secolul al XVIII-lea, apoi, în anii comunismului, mănăstirea a fost transformată în liceu pedagogic, iar în urmă cu câțiva ani a fost retrocedată Bisericii Greco-Catolice.

Vizitator: „Nu am știut că există așa ceva prin Sibiu. Am văzut o grămadă de chestii noi, cel puțin cripta, catacombele de jos sunt ceva ce nu le voi uita multă vreme."

Mănăstirea a ajuns acum în grija unei asociații care încearcă să o restaureze. În ultimii doi ani, aici au fost numeroase expoziții, iar în următoarele săptămâni alte zeci de creații artistice vor fi expuse.

Mănăstirea, un hub artistic

Ilie Mitrea, președintele Asociației Brukenthal Moon Studio: „Viitorul acestei mănăstiri o să fie crearea unui hub artistic, care o să cuprindă mai multe domenii de activitate, de la ateliere de creație, ateliere de restaurare, spații expoziționale și ateliere educaționale cu copii. Este un spațiu foarte ofertant pentru un artist de artă contemporană.”

Iar acum au început să fie organizate și tururi ghidate pentru turiști, cel puțin o dată pe săptămână.

Adela Dadu, ghid: „Mi-am dorit ca, prin această vizită, oamenii chiar să trăiască. Nu doar să afle informații, nu doar să li se livreze informații, ci să trăiască cu adevărat o poveste. E o clădire de istorie, e o clădire de patrimoniu și atunci povestea curge lin.”

Turistă: „Am venit tocmai de la Brașov pentru a vedea acest performance și vreau să spun că nu regret absolut deloc.”

Reprezentanții asociației au început lucrările pentru salvarea acoperișului cu ajutorul celor din proiectul Ambulanța pentru Monumente.

Eugen Vaida, coordonator Ambulanță pentru Monumente: „Acum o lună și jumătate, când am început lucrările, podul era afectat în foarte multe părți. După cum vedeți, este afectat și tavanul, s-a prăbușit o parte din tavan, coardele erau putrede, multe elemente pe care a trebuit să le completăm. Pentru că nu putem să schimbăm elementele cu totul, fiind monument istoric, dar le completăm."

Un bilet pentru vizitarea mănăstirii costă 60 de lei.