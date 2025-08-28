Petrecerile de majorat au ajuns să coste cât o nuntă. Părinții scot din buzunar zeci de mii de euro. „Am primit două mașini”

Dacă în trecut nunțile sau botezurile erau principalele evenimente pentru care trebuia să ne pregătim financiar, acum și majoratele au intrat în cursă.

Sunt petreceri cu meniuri sofisticate, momente artistice și aranjamente tematice, pentru care bugetul părinților, susțin organizatorii de evenimente, poate ajunge și la 20.000 de euro. Și nu lipsește nici „cadoul” la plic.

120 de invitați și două mașini cadou

Sonia a împlinit 18 ani acum o lună, iar la petrecere a avut aproape 120 de invitați. Pentru eveniment a închiriat sala cu mai bine de un an înainte. Meniul a fost unul bogat, ca la nuntă, și nu au lipsit nici artificiile.

Sonia Cătinean, sărbătorită: „Singurele cadouri, ca să zic așa, care nu au fost în bani, au fost cele de la părinții mei, pentru că mi-au luat mașină, de fapt am primit chiar două mașini și a trebuit să aleg una, doar că eu am ales ambele. Lumea a dat cam 500 de lei de persoană cel puțin.”

Ilie Cătinean, tatăl sărbătoritei: „Ținând cont că a avut mulți colegi, a avut muzică live. Să zicem că am ieșit la zero, în concluzie. Profit nu prea se scoate azi dacă vrei să faci ceva frumos.”

Tot mai multe cereri pentru majorate mari

Iar cererea pentru majorate cu peste 100 de invitați este în creștere.

Maria Vidican, sărbătorită: „Mereu mi-am dorit să fie ceva special, doar o dată în viață facem 18 ani. Cred că s-a ajuns la 10.000 euro. În general am primit bani în plic, pentru că era cel mai simplu.”

Maya va împlini 18 ani în luna octombrie și își dorește și ea o petrecere fastuoasă.

Maya Ionuțaș, sărbătorită: „Toată clasa a 11-a am tot mers și eu la majorate și atunci era de la sine înțeles că o să vreau și eu o zi de naștere cât mai frumoasă. Eu am început să caut sala undeva de prin primăvară.”

Majoratele concurează cu nunțile și botezurile

În ultimii ani, majoratele au ajuns să concureze cu nunțile și botezurile.

Anca Cornea, organizator evenimente: „Pleacă de la 8.000-10.000 și poate ajunge la 20.000 de euro, în funcție de ce locație se alege, ce servicii includem. Invitații vin cu plicul și oferă cadou în bani ori chiar o mașină.”

Ioana Manta, administrator restaurant: „Cele care sunt de 100 de persoane ajung la costurile unei nunți. Cel mai mare număr a fost, cred că, de 180 de persoane.”

Pentru adolescenții care împlinesc 18 ani, la modă sunt și city break-urile cu gașca de prieteni ori petrecerile care țin și două zile, în case de vacanță închiriate la munte sau la malul mării.

