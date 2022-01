Peste 80% dintre români nu ştiu să acorde primul ajutor. O tânără oferă cursuri online gratuite

StirilePROTV

Peste 80 la sută dintre români nu ştiu să acorde primul ajutor atunci când în fața lor se petrece o tragedie. Cei mai mulţi stau pe margine ori scot telefonul mobil și încep să filmeze.

Martoră la un astfel de eveniment, o studentă a Universității de Medicina din Iaşi a început să posteze pe internet clipuri în care arată, pas cu pas, cum putem fi de folos.

Prin clipurile pe care le postează pe diverse canale sociale, Maria îi învață pe oameni cum să acorde primul ajutor. Explică, pas cu pas, ce e de făcut în situaţii critice. O scenă care a avut loc într-un mijloc de transport a determinat-o să ia atitudine.

„Un domn, destul de robust, a căzut, şi-a pierdut conştiinţa. Oamenii din jur s-au agitat şi au început să filmeze. Nu a sunat nimeni la 112, nu a intervenit nimeni să vadă ce este cu el, s-au speriat. M-am dus, l-am scuturat, ce s-a întâmplat, am văzut că nu reacționează, bineînțeles am verificat căile aeriene, dacă sunt libere, am văzut că respira”, a povestit Maria.

De la lună la lună, numărul vizualizărilor crește, semn că inițiativa tinerei de 25 de ani e apreciată de oameni. Internauţii care o urmăresc provin din toate judeţele ţării.

„Nişte prieteni au un copil care s-a înecat cu o bucățică de pâine și i-au făcut manevrele pe care le-am indicat eu în filmulețele mele și au reușit să dezobstrueze căile aeriene cu manevrele astea”, a mai spus Maria.

Multe urgențe medicale apar după accidentele rutiere, iar jumătate dintre victime mor înainte să ajungă echipajele medicale, spun cei de la ISU. Unele ar putea fi salvate dacă martorii ar ști să acorde primul ajutor.

„Cel care poate salva viața sau poate evita complicațiile este martorul acelui accident, incident, situație medicală. Evident se apelează la 112, dar până la sosirea unui echipaj, este imporant ca, în cele mai multe situații, să se acorde măsuri de prim ajutor și să evite complicațiile”, a transmis un medic.

Nu doar în urma unui accident pot să apară situații critice.

„A fost o situație în care un coleg s-a simțit foarte rău, de la fotbal, și nu am știut să îi acord primul ajutor și, până a ajuns profesorul să ne ajute, nu a fost prea târziu, din fericire”, a povestit un tânăr.

În țări precum Danemarca sau Norvegia, 90% din cetăţeni cunosc manevrele de resuscitare, care se predau inclusiv în şcoli.