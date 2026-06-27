Fiecare obiect din lut este modelat manual, iar realizarea lui durează mai multe zile. Acest meșter le arată vizitatorilor cum prind viață ulcelele și cănile din lut.

Ion Retezeanu, meșter olar: „Copiii se bucură când văd pe viu cum se lucrează. Eu m-am născut cu ele în casă, m-am născut. Și tata a fost olar, asta era ocupația de bază la noi în sat, olăritul.”

Alți meșteri au venit cu farfurii decorative, căsuțe în miniatură și statuete simpatice. Printre cele mai căutate obiecte se numără și clopoțeii din lut, despre care tradiția spune că aduc noroc și alungă spiritele rele.

Cristinel Zaharia, meșter popular: „Reprezintă țăranul român, până în Primul Război Mondial. Sunt din argilă, modelate. Ele trebuie lăsate să se usuce, arse, după aceea la aproape 1000 de grade. 300–400 lei, dar sunt unicat.”

Reporter: „Ce greutate are?”

Cristinel Zaharia, meșter popular: „Undeva la 1,5 – 2 kg.”

Iurie Cucuietu, meșter popular: „Clopotul îl faci în două–trei minute, dar durează o săptămână ca să fie finisat la cheie, cum s-ar spune. 100 și 150 lei cel mai mare, dar negociem.”

A fost greu pentru vizitatori să plece acasă cu mâna goală.

Femeie: „Câteva farfurioare de artizanat, micuțe, să le pun într-un foișor. Sunt un colecționar al ceramicii, am sute. De ce vă plac atât de mult? Pentru că sunt autentice, pentru că oamenii pun suflet pentru asta; când fac un lucru din ceramică, îl construiesc din suflet.”

Femeie: „Am luat pentru nașul meu un cadou. Am foarte multe obiecte de lut decorative, în fiecare an cumpăr câte ceva.”

Numele târgului – „Cucuteni 5000” – e inspirat de una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, existentă acum cinci–șapte milenii pe teritoriile României, Moldovei și Ucrainei.

Ceramica specifică acestei culturi este recunoscută pentru modelele în spirală și culorile roșu, alb și negru.