Deși a plouat, credincioșii au stat la coadă cu orele pentru a petrece câteva secunde lângă raclă, în speranța că Sfânta le va asculta rugăciunile.

Timp de patru zile mica oază de liniște de la Schitul Darvari a fost animată de pelerini.

Tânăr: „Pur și simplu parcă nu am mai simțit că sunt în București. Am fost atras”.

Credincioasă: „Prima dată am auzit de sfânta Matrona la gazda mea lipoveancă. Ei au fost fost alungați practic de Ecaterina cea Mare și au venit cu icoanele și cu credința și pe ei i-a ocrotit în venirea lor în România”.

Oamenii au stat la rând și în ploaie, ca să se închine sfintei făcătoare de minuni.

Părintele Grigorie vine de câteva ori pe luna din Ucraina, unde slujește, pentru a-și vedea familia refugiată în România: „Sunt plin de o emoție nedescrisă, de așa o bucurie mare la fântâna seacă nu se adună lumea, nici n-ar veni. Iuri Gagarin a fost la ea cu mămica lui înainte de a se duce pe orbită, de a zbura”.

Protos. Arsenie Irimiea, starețul Schitului Darvari: „Această sfântă care a avut o viață de suferință, oarbă din naștere, imobilizată la pat de la 15 ani. Este recunoscută ca o mare făcătoare de minuni. Spune deseori credincioșilor: aveți grijă ce îi cereți”.

Corespondent PRO TV: „Dovadă a rugăciunilor îndeplinite de Sfânta Matrona sunt miile de mărturii metalice care sunt depuse de credincioși la locul unde sfintele moaște odihnesc pe durata întregului an”.

Deși sărbătoarea s-a încheiat, oamenii se pot închine în continuare, zilnic, în mica mănăstire din Capitală.