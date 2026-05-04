„Cămătarii”, noul serial documentar disponibil pe VOYO și difuzat la PRO TV, promite o incursiune fără precedent în culisele unuia dintre cele mai cunoscute clanuri din România.

Declarația mamei cămătarilor, Mimi Cămătăreasa — „Decât la cimitir cu flori, mai bine la pușcărie cu pachet” — nu este doar un citat șocant, ci o cheie de înțelegere a unei mentalități construite într-o lume în care regulile au fost rescrise. Este exact genul de perspectivă directă pe care documentarul o aduce în prim-plan, fără filtre și fără cosmetizare.

O poveste spusă din toate unghiurile

Episod după episod vei descoperi secrete care nu au mai fost făcute publice niciodată – informații, arhive și mărturii nemaivăzute, care conturează o radiografie cutremurătoare a societății românești între anii 1960 și 2020.

Acest documentar nu este doar despre infractori: este despre putere, strategie și prețul pe care îl plătești pentru ea. Povestirile vin direct de la cămătari, dar și din perspectiva celor care au studiat și combătut fenomenul: psihologi, sociologi, polițiști, judecători și procurori. Vei înțelege cum unii dintre cei mai notorii cămătari și-au clădit brandul și cum glorificarea trecutului este, astăzi, singura lor armă. Vorbim despre Nuțu și Sile Cămătaru și despre familia lor extinsă.

Exclusiv pe VOYO, „Cămătarii” dezvăluie detalii nepublicate până acum și pune sub lupă lumea interlopă românească într-un mod unic. Aceasta nu este doar o poveste despre infracțiuni. Este o lecție despre prețul puterii și despre adevărurile pe care societatea nu le-a vrut spuse.

Mai mult decât o poveste despre infracțiuni

Producătorul documentarului, Anghel Damian, descrie proiectul ca pe o încercare de a înțelege un fenomen ignorat prea mult timp: „Cămătarii este un proiect care a pornit dintr-o nevoie personală de a înțelege o perioadă și un fenomen pe care, ca societate, nu am încercat niciodată cu adevărat să le deslușim.”

Realizat în decurs de un an și jumătate, serialul aduce în fața publicului nu doar fapte, ci și contextul care le-a făcut posibile. De la rivalități între clanuri, până la intervențiile autorităților și mărturii ale victimelor, fiecare episod adaugă o piesă într-un puzzle complicat al istoriei recente.