Oxford și Cambridge au anunțat cuvintele anului 2025. Semnificația lor, analizată de specialiști

Faimoasele universități Oxford și Cambridge, au desemnat ”rage bait” și ”parasocial”, cuvintele anului 2025. Termenii fac referire, la modul în care emoțiile utilizatorilor, sunt exploatate în mediul online.

Psihologii ne sfătuiesc, să ne protejăm sănătatea emoțională, și să fim cât mai responsabili, atunci când stăm pe rețelele sociale.

"Rage bait" sau "momeală pentru furie" - se referă la o postare menită să stârnească nemulțumirea publicului pentru a atrage cât mai multe reacții.

Corespondent Știrile ProTV: „Specialiștii analizează cuvinte și expresii, urmăresc cât de des sunt folosite și ce impact cultural au. După o selecție internă realizată de lingviști, cuvintele care ajung în finală sunt supuse votului public. De exemplu, în 2025, cuvântul rage bait a fost ales după un vot online care a durat trei zile și la care au participat peste 30.000 de persoane.”

Ion Cordoneanu, profesor de Filosofie: „În ultima vreme vedem cum acest tip de reacții e asociat mai degrabă cu discursul de tip populist, dacă nu chiar fascist. E ăla care împarte lumea în noi versus ei.”

Irina Susanu, profesor de Marketing: „Cred că societatea, cumva, e cauza. Pentru că ne-a divizat, suntem împărțiți în fel de fel de tabere: politic, ideologic, vaccin, femei, bărbați, fotbaliști și așa mai departe. Și atunci e mai simplu să obții audiență, într-un mod negativ, e adevărat, provocând.”

Iar „parasocial”, cuvântul ales să desemneze anul 2025, trimite cu gândul la acele relații pe care oamenii le formează cu personaje fictive, influenceri sau chiar chat-boți.

Georgiana Damian, psiholog: „Platformele vor continua să exploateze emoțiile noastre, dar rămâne în sarcina noastră și în responsabilitatea noastră să ne protejăm sănătatea emoțională și psihologică.”

În jur de 6.000 de cuvinte au fost adăugate anul acesta în dicționarul Cambridge online, gratuit, care are aproximativ 350 de milioane de utilizatori și peste 1,5 miliarde de pagini vizualizate pe an.

