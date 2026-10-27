Cărămizile nu sunt la fel de gingașe precum pisicile și nici nu oferă aceeași împlinire precum copiii, dar nu costă aproape nimic, potrivit The Guardian.

„Fără pisici, fără întâlniri romantice, am început să cresc o cărămidă”, a scris pe rețelele sociale una dintre persoanele care au adoptat acest obicei.

Creșterea „bebelușilor din cărămizi” este mai simplă decât îngrijirea plantelor de apartament. Tot ce trebuie să facă proprietarii este să le stropească de câteva ori pe zi cu apă, apoi să aștepte ca sporii de mușchi prezenți în atmosferă să se fixeze pe suprafața cărămizilor și să înceapă să crească.

Un articol din presa chineză descrie cărămizile drept „practic nemuritoare”.

„Dacă uiți să le uzi, mușchiul intră într-o stare de repaus. Dacă îți amintești să le uzi din nou, vegetația revine.”

Un hashtag asociat acestui fenomen a adunat peste cinci milioane de vizualizări pe platforma chineză de socializare Weibo.

De ce aleg tinerii chinezi să crească „bebeluși din cărămizi”

Comentatorii chinezi au asociat această tendință cu dorința tinerilor de a găsi un sens în viață prin activități care necesită un efort minim.

Unul dintre „părinții” unei cărămizi a declarat presei chineze că acest hobby îi oferă „un sentiment de împlinire comparabil cu finalizarea unui proiect pe termen lung”.

Un utilizator al platformei Xiaohongshu, asemănătoare Instagramului și cunoscută și sub numele de Rednote, a publicat o fotografie cu propria cărămidă de culoarea ruginii, însoțită de mesajul:

„Nu trebuie să producă nimic, nu are indicatori de performanță de îndeplinit, nu trebuie să o implor să înflorească și nici să îi compar creșterea cu a altora.”

Un alt utilizator a scris:

„Prietenii m-au întrebat dacă mi-am pierdut mințile. Le-am spus că nu, doar că am început să cresc o cărămidă.

O cărămidă îmi oferă un sentiment de siguranță care pare mult mai stabil decât multe relații. Psihologii numesc acest lucru «companie emoțională cu consum zero de energie». Îți satisface nevoia de companie fără să îți ceară să oferi iubire în schimb.”

Tinerii din China resping tot mai des așteptările tradiționale ale societății, precum întemeierea unei familii, creșterea copiilor și munca îndelungată în locuri de muncă solicitante, presupunând că reușesc să își găsească un serviciu.

Potrivit statisticilor oficiale, aproape unul din cinci tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, fără a-i include pe studenți, este șomer. Unele estimări indică o rată a șomajului mult mai ridicată.

Natalitatea în China este în scădere și a atins anul trecut un minim istoric.

Confruntați cu o piață a muncii dificilă, după ani de studiu într-un sistem educațional extrem de competitiv, mulți tineri aleg să renunțe la goana permanentă după succes și adoptă filosofia „lying flat”, care presupune un stil de viață cu efort și stres reduse.

Este un mod de viață care se potrivește perfect cu îngrijirea cărămizilor.

Specialiștii avertizează asupra riscurilor pentru sănătate

Fenomenul a devenit atât de popular, încât presa chineză a început să avertizeze asupra posibilelor riscuri pentru sănătate.

Cultivarea mușchiului pe cărămizi poate favoriza apariția și răspândirea mucegaiului, iar unii dintre „părinții de cărămizi” s-au plâns de mâncărimi ale ochilor și secreții nazale.

Xuedong Li, profesor pensionar specializat în studiul mușchilor, de la Universitatea Normală a Capitalei din Beijing, le-a recomandat oamenilor să păstreze cărămizile într-un spațiu închis.

„Este recomandat să purtați mănuși de unică folosință și mască atunci când le manipulați, pentru a reduce inhalarea sporilor și contactul acestora cu pielea”, a declarat Li pentru presa chineză.