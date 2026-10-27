„Sectorul se confruntă cu condiții meteorologice extreme și cu perturbări geopolitice. Costurile de producție pentru fructele tropicale sunt în creștere”, a declarat directorul de la Chiquita Brands International, Carlos Lopez Flores. Potrivit acestuia, în 2027, se vor vinde mai puține banane, probabil la un preț mai ridicat, ceea ce ar putea face din anul viitor cea mai dificilă perioadă pentru acest sector din ultimele decenii, potrivit Agerpres.

„Anticipăm un sfârșit de an 2026 și un început de an viitor extrem de dificile pentru sector”, a spus Carlos Lopez Flores, adăugând că fenomenul meteo El Nino și perturbările geopolitice îngreunează cultivarea bananelor de către furnizorii din America Latină.

Prețuri mai mari pentru consumatori

Acest lucru ar putea însemna, în cele din urmă, prețuri mai mari pentru consumatori, care, timp de ani de zile, au fost feriți de scumpiri la banane.

Potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, exporturile de banane au generat venituri de 12,8 miliarde de dolari în 2025. Cu toate acestea, companiile se confruntă de ani de zile cu marje de profit foarte mici, în condițiile în care trebuie să asigure aprovizionarea pe tot parcursul anului și să transporte fructele rapid, în întreaga lume, înainte ca acestea să se coacă, totul pentru a le vinde la un preț mai mic de un dolar pe livră (aproximativ 2,2 dolari pe kilogram).

Lopez Flores a precizat că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, costurile pentru combustibil, îngrășăminte și ambalaje au crescut deja, iar aceste majorări au fost greu de transferat către clienți. Acum, Lopez Flores vede un fenomen meteo El Nino tot mai intens, ceea ce reprezintă o nouă amenințare pentru America Latină, principala regiune exportatoare de banane din lume.

Pericol din cauza fenomenului El Nino

Acest fenomen meteorologic aduce ploi abundente în Ecuador și Peru, provocând, în același timp, secete severe în bazinul Amazonului și în nord-estul Braziliei. Ploile torențiale care cauzează inundații în Ecuador, cel mai mare furnizor de banane, pot favoriza apariția bolilor la plante, pot distruge culturile și drumurile.

Potrivit lui Lopez Flores, Chiquita a demarat deja negocierile cu comercianții cu amănuntul, vizând contracte de aprovizionare și stabilirea prețurilor pentru anul viitor. Discuțiile de până acum s-au concentrat mai degrabă pe „siguranța aprovizionării” decât pe majorări de prețuri, dar Lopez Flores a menționat că Chiquita a discutat cu cumpărătorii despre costurile suplimentare care se propagă de-a lungul lanțului de aprovizionare cu banane.

În mod obișnuit, sectorul vinde cea mai mare parte a bananelor prin contracte pe termen lung, bazate pe producția viitoare și la costuri fixe, ceea ce oferă furnizorilor o marjă redusă de manevră pentru a transfera către clienți creșterile neprevăzute ale costurilor de producție.

Rămâne neclar în ce măsură comercianții cu amănuntul vor fi dispuși să accepte prețuri mai mari și cum ar reacționa consumatorii, obișnuiți ca bananele să se numere printre cele mai ieftine produse din magazinele alimentare.