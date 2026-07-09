Stephanie, o femeie de afaceri din Melbourne, a vizitat Europa împreună cu prietenii în luna octombrie a anului trecut.

Când prietenii ei au plecat cu avionul, femeia în vârstă de 36 de ani a mai rămas în vacanță, arată New York Post.

Ea este cunoscută pentru videoclipurile pe care le postează pe rețelele sociale despre renovarea casei pe cont propriu și era interesată de programele italiene de case la 1 euro: o inițiativă prin care proprietățile abandonate sau dărăpănate sunt vândute la prețul simbolic de un euro.

De asemenea, a fost atrasă de posibilitatea de a practica kiteboardingul în orașul Lo Stagnone, lângă Marsala, în Sicilia.

În timpul șederii în oraș, ea a participat la o întâlnire cu alți practicanți de kiteboarding care părea inofensivă, dar care a devenit curând înfricoșătoare și periculoasă.

Greșeala făcută de Stephanie

Grupul se îndrepta spre un alt bar, iar ea, având încredere în ei, s-a urcat în mașina unuia, iar acesta a accelerat și s-a îndepărtat de grup.

„M-am urcat în mașină, iar el a pornit la drum. Am parcurs 300 de metri apoi 400 de metri; iar el a spus: «Să vedem dacă putem accelera mașina asta până la 160»”, a declarat ea pentru news.com.au.

„Iar eu zic: «Poftim, ce?» El începe să conducă din ce în ce mai repede, iar eu zic: «Nu, te rog, nu. Vreau să cobor.»”

„Sunt îngrozită. Așa că încep să-l implor, să-l rog, iar mașina accelerează. Țip, strig, iar mașina accelerează. Și astea sunt drumuri înguste din Sicilia.”

În cele din urmă, Stephanie i-a trimis instructorului ei de kiteboard un mesaj cu locația ei.

„Iar apoi prietenul lui, care stătea pe scaunul din dreapta, i-a spus: «Toată lumea vine la tine acasă, nu-i așa?» Iar el a răspuns: «Nu, absolut deloc, nu vine nimeni.»”

„Așa că mi-am dat seama că nici măcar prietenul ăsta nu înțelege cu adevărat ce se întâmplă. E dezorientat” a povestit australianca.

După ce a parcurs aproximativ 12 kilometri, mașina a ajuns la un complex închis cu poartă și a intrat.

„M-am hotărât pur și simplu să fug. Pentru că nu mă simt în siguranță cu oamenii ăștia. Prietenul meu nu pare să aibă destul curaj să-l oprească pe acest bărbat, orice ar avea el de gând să-mi facă.”

Constatând că ușa era descuiată, Stephanie a sărit din mașină și a fugit.

„S-a deschis, iar eu am fugit cât am putut de mult, până când am găsit un obiect în spatele căruia să mă ascund și să verific dacă eram urmărită, dar nu eram.”

Bunul samaritean nu era, de fapt, așa bun

După câțiva kilometri, a dat peste un orășel liniștit și a zărit mașina unui agent de pază cu luminile de avarie aprinse.

Stephanie l-a găsit pe agent patrulând în zonă și a folosit o aplicație de traducere de pe telefonul ei pentru a-i spune ce se întâmplase.

El a fost de acord să o ducă cu mașina până la locul unde era cazată și chiar și-a sunat șeful pentru a-i explica ce făcea.

Ea credea că era în siguranță și că se afla la doar câteva clipe de a ajunge înapoi în camera ei de hotel. Dar, din nou, lucrurile au luat o întorsătură sinistră.

„A tras pur și simplu pe o alee și s-a apucat să traducă pe telefonul meu.

„Așa că i-am dat în cele din urmă telefonul când a oprit mașina, iar el a tastat pe telefon: «Ce o să faci pentru mine în schimbul faptului că te-am dus acasă?»

„Așa că am făcut exact același lucru. Ușa era deblocată și am fugit într-o podgorie.”

După ce a scăpat de agentul de pază, Stephanie a pornit în direcția hotelului, ascunzându-se de fiecare dată când zărea faruri în depărtare — nefiind dispusă să-și asume riscul de a da peste vreun alt trecător.

La automatele de-a lungul drumului, s-a oprit să cumpere băuturi, pentru ca tranzacțiile să poată fi urmărite, dacă ar fi fost necesar.

A ajuns acasă și „a plâns toată ziua următoare” înainte de a se reîntâlni cu echipa de kiteboarding,

Stephanie a rămas șocată de incident și dorește ca acesta să servească drept avertisment pentru alții.

„Nu este deloc o chestie specific italiană”, a spus ea, subliniind că bărbatul care a dus-o cu mașina departe de bar era un expat european.

„Din păcate pentru mine și pentru multe dintre prietenele mele, ni s-au întâmplat lucruri mult mai grave aici, în Australia. Cred că ne-ar plăcea să spunem că este o problemă specifică altor țări. Dar putem vedea, din statisticile privind violența domestică și din numărul femeilor ucise în Australia, că nici aici nu este sigur.”

Stephanie a spus că visul ei de a-și cumpăra o casă în Italia mai are de așteptat, deocamdată. „Nu cred că voi merge în Italia să lucrez la un proiect, decât dacă am pe cineva cu care să o fac acum.”