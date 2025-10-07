O țestoasa pe nume Ariel a primit o nouă șansă la viață. După intervenții dificile, s-a întors liberă în mare

Stiri Diverse
07-10-2025 | 08:14
testoasa
protv.ro

O țestoasă pe nume Ariel a primit o nouă șansă la viață, cu ajutorul marinei italiene. Broasca a fost salvată în iunie de o ambarcațiune militară care patrula în apele din largul Calabriei.

 

autor
Știrile PRO TV

Țestoasa din specia Caretta, aflată pe cale de dispariție, avea răni grave când a fost luată la bord și dusă la un centru de reabilitare pentru animalele marine.

Acolo, veterinarii au fost nevoiți să-i amputeze parțial înotătoarele frontale. Animalul a suferit și o intervenție chirurgicală prin care medicii i-au îndepărtat bucăți de plastic din abdomen.

Ariel e însă o supraviețuitoare. S-a recuperat exemplar și a demonstrat că nu și-a pierdut capacitatea de înot. Așa că a fost eliberată în aceeași zonă unde a fost găsită.

Sursa: Pro TV

Etichete: broasca testoasa,

Dată publicare: 07-10-2025 08:14

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Opt copii şi un adult au murit după ce au mâncat carne de broască ţestoasă. Alte 78 de persoane, transportate la spital
Stiri actuale
Opt copii şi un adult au murit după ce au mâncat carne de broască ţestoasă. Alte 78 de persoane, transportate la spital

Opt copii şi un adult au murit după ce au mâncat carne de broască ţestoasă de mare pe insula Pemba din arhipelagul Zanzibar, iar alte 78 de persoane au fost transportate la spital, au anunţat, sâmbătă, autorităţile locale.

Țestoasa centenară ”Biscuit” a trecut prin aventura vieții ei după a rămas blocată într-un canal
Stiri externe
Țestoasa centenară ”Biscuit” a trecut prin aventura vieții ei după a rămas blocată într-un canal

O țestoasă centenară din Louisiana a trecut prin aventura vieții ei după ce a ieșit din curtea unde trăia și a rămas blocată într-un canal.

O broască țestoasă dintr-o specie protejată a intrat într-o sală de sport din Florida. VIDEO
Stiri Diverse
O broască țestoasă dintr-o specie protejată a intrat într-o sală de sport din Florida. VIDEO

O broască țestoasă, curioasă din fire, a intrat într-o sală de sport. Nu este un banc. Întâmplarea a avut loc în Florida.  

Recomandări
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România
Stiri Politice
Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România

Președintele Nicușor Dan și-a numit o parte din echipa care îl va consilia la Cotroceni. Cu mulți dintre cei pe care i-a ales consilieri, a lucrat la Primăria Capitalei sau la ONG-ul pe care l-a fondat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28