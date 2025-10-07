O țestoasa pe nume Ariel a primit o nouă șansă la viață. După intervenții dificile, s-a întors liberă în mare

O țestoasă pe nume Ariel a primit o nouă șansă la viață, cu ajutorul marinei italiene. Broasca a fost salvată în iunie de o ambarcațiune militară care patrula în apele din largul Calabriei.

Țestoasa din specia Caretta, aflată pe cale de dispariție, avea răni grave când a fost luată la bord și dusă la un centru de reabilitare pentru animalele marine.

Acolo, veterinarii au fost nevoiți să-i amputeze parțial înotătoarele frontale. Animalul a suferit și o intervenție chirurgicală prin care medicii i-au îndepărtat bucăți de plastic din abdomen.

Ariel e însă o supraviețuitoare. S-a recuperat exemplar și a demonstrat că nu și-a pierdut capacitatea de înot. Așa că a fost eliberată în aceeași zonă unde a fost găsită.

