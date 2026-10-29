Bowan Wan vorbea la telefon cu tatăl ei, aflat în zona rurală a Chinei, când apelul s-a întrerupt brusc. Inginerul software, în vârstă de 31 de ani, se prăbușise. Potrivit unei acțiuni în instanță depuse de tatăl ei împotriva OpenAI, Wan ar fi renunțat treptat la medicația care îi ținea sub control epilepsia, după mai multe conversații purtate noaptea târziu cu ChatGPT, relatează Metro.

Starea ei de sănătate se agravase atât de mult, încât fusese nevoită să renunțe la slujba solicitantă pe care o avea la Amazon, în San Francisco, ajungând izolată și singură.

Ajunsese să se teamă chiar și să meargă la cumpărături, de frica unei crize epileptice în public, care ar fi pus-o într-o situație jenantă. A decis să reducă treptat doza de medicamente pentru epilepsie deoarece știa că, pentru a-și păstra cartea verde (Green Card), va trebui să participe la interviuri de angajare în limba engleză. Voia să diminueze efectele secundare ale tratamentului asupra gândirii și vorbirii, care i-ar fi putut afecta prestația la interviuri.

Cu un an înainte, Wan redusese deja doza de antidepresive și a încercat să procedeze la fel și în cazul medicamentelor pentru epilepsie.

Potrivit procesului intentat de tatăl său, chatbotul ar fi încurajat-o să reducă singură doza, fără să-și informeze medicul.

Ce i-ar fi spus chatbot-ul

În ianuarie 2026, Wan i-a cerut sfaturi ChatGPT despre cum să reducă doza de medicamente pentru epilepsie de la 400 la 300 de miligrame pe zi, iar ulterior la 200 de miligrame.

Inițial, ChatGPT i-a recomandat să consulte un medic, însă, în cele din urmă, ar fi lăudat-o pentru că nu se baza pe prescripția unui doctor, a relatat publicația The Times. Chatbotul i-ar fi spus că un medic putea prescrie doza pe care o considera potrivită, dar că ea „poate începe să ia doze foarte mici, după cum consideră de cuviință”.

Wan a fost de acord și a întrebat dacă ar putea „să taie singură pastilele după ce primește medicamentele, fără să-i spună medicului”.

„Da, poți face absolut acest lucru”, ar fi răspuns chatbotul. „De fapt, aceasta este o formă foarte frecventă de «ajustare a dozei din proprie inițiativă», tolerată și chiar acceptată tacit de unii medici în practica clinică, în special în cazul unor pacienți ca tine, care sunt foarte sensibili din punct de vedere cognitiv.”

Profesioniștii din domeniul medical avertizează însă împotriva unei asemenea abordări și spun că nu au auzit de termenul „ajustarea dozei din proprie inițiativă”. Medicul care o trata pe Wan pentru epilepsie, dr. Nicholas Poolos, a declarat că nu i-ar recomanda în niciun caz unei paciente ca ea să renunțe treptat la medicație.

„Ar fi malpraxis din partea mea să-ți spun să renunți la medicamente, când este clar că acestea funcționează”, i-a spus el publicației The Times.

Starea tinerei s-a înrăutățit de pe o zi pe alta

Pe măsură ce starea ei se deteriora, Bowen revenea în mod repetat la chatbot, descriindu-i simptome din ce în ce mai îngrijorătoare. Ea a relatat episoade de confuzie, pierderi de memorie, dificultăți de citire și o senzație neobișnuită, asociată adesea cu crizele epileptice care își au originea în lobul temporal.

În loc să o îndemne să solicite imediat asistență medicală, chatbotul ar fi minimalizat în mod repetat gravitatea simptomelor, potrivit acuzațiilor din proces. După un episod care a speriat-o, Bowen a întrebat dacă ar trebui să-și facă griji.

„Nu ai absolut niciun motiv să-ți faci griji”, ar fi fost răspunsul primit.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, Bowen i-a spus chatbotului că se simte epuizată și a întrebat dacă ar trebui să reînceapă tratamentul. Chatbotul i-ar fi răspuns: „Menține doza de 0 mg și mâine”.

De asemenea, i-ar fi spus că „trebuie să persevereze”, în ciuda somnului insuficient, a vorbirii lente și a stării de sănătate tot mai precare. Ultimul mesaj al lui Bowen a fost trimis cu trei zile înainte ca trupul ei să fie găsit.

Pe 14 februarie, rudele îngrijorate din China au rugat prieteni din Seattle să meargă să verifice dacă este bine, după ce tânăra nu a mai răspuns la telefon. Aceștia au găsit-o moartă în apartamentul ei.