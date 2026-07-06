Acuzata, o femeie din România, a înregistrat torturile. Victima era din Rusia și locuia în locuința unde a fost torturată, dar nu se cunoaște motivul sau relația dintre cele dou, notează presa elenă.

Pe telefonul femeii de 42 de ani ar fi fost găsite cel puțin 11 înregistrări video cu agresiunile. Într-una dintre acestea, potrivit informațiilor, aceasta apare lovind cu o bâtă victima. Într-un alt videoclip, victima apare legată de podea. Românca se apropie de ea, o lovește din nou cu putere, apoi o apucă de păr și i-l taie cu un satâr.

Cum a ieșit cazul la iveală

Cronologia cazului a început să se contureze pe 1 iulie,după o plângere privind furtul unui telefon mobil. În timpul anchetei, polițiștii au descoperit o serie de înregistrări video care surprindeau acte de violență extremă, ceea ce a dus la mobilizarea imediată a autorităților pentru găsirea victimei.

Polițiștii de la Serviciul de Securitate au găsit-o pe femeia de 55 de ani în primele ore ale zilei de 3 iulie, într-o locuință de pe strada Erofilis. Aceasta prezenta răni la nivelul capului și pe corp. Victima a fost dusă la sediul Poliției din Heraklion, unde a descris ceea ce ar fi îndurat timp de aproximativ 30 de zile, perioadă în care, după cum a declarat, fusese „găzduită” în casa din cartierul Agia Triada.

Pe lângă procedurile penale, atât femeia română de 42 de ani, cât și iubitul ei în vârstă de 61 de ani, proprietarul casei din zona Agia Triada unde s-ar fi desfășurat torturile, se află în arest preventiv.