O femeie de 55 de ani, de naționalitate română, a murit duminică în timp ce era la plajă la Almardá din Sagunto, împreună cu un bărbat de 71 de ani, care închiriase o casă în zonă pentru a petrece câteva zile împreună.

În acel moment era în vigoare o alertă portocalie pentru precipitații puternice și fusese trimis mesajul Es-Alert. Cu toate acestea, cei doi au decis să se scalde în mare, arată publicația El Debate. Bărbatul a reușit să iasă din apă cu mare dificultate, dar femeia nu a avut același noroc, iar trupul ei a fost găsit în Canet d'en Berenguer. Un vecin din Sagunto a alertat serviciile de urgență după ce a văzut că bărbatul a ajuns pe nisip, dar femeia nu. Martorul a menționat că ambii se aflau, în opinia sa, sub influența alcoolului sau a substanțelor stupefiante.

O femeie de 78 de ani, decedată în propria casă

Celelalte două decese au avut loc luni în Oliva. Membrii Unității Militare de Urgență (UME) au găsit cadavrul unei femei de 78 de ani în locuința ei din municipiul valencian. Potrivit informațiilor, bătrâna a fost prinsă de furia apei în casă, și nu a putut să-și părăsească locuința sau să-și caute un loc sigur.

Stop cardiac în campingul din Oliva

Câteva minute mai târziu a fost confirmată a treia victimă: un bărbat de 64 de ani cazat într-un camping din localitatea de coastă, care, văzând creșterea apelor care inundau incinta, a suferit un stop cardiac.

Delegata Guvernului în Comunitatea Valenciană, Pilar Bernabé, și-a exprimat „întreaga solidaritate față de persoanele care sunt încă salvate în unele dintre municipiile grav afectate de ploile din această noapte, precum și condoleanțe familiilor victimelor confirmate până în acest moment".