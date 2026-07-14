Potrivit poliției, cei doi au intrat în contact prin intermediul unei platforme de socializare. În timp, femeia ar fi câștigat încrederea victimei și ar fi simulat o relație romantică pentru a obține bani, relatează krone.at.

Anchetatorii susțin că bărbatul a fost convins să facă presupuse investiții și chiar să contracteze împrumuturi, prejudiciul total fiind estimat la peste 790.000 de euro.

Pretexte pentru noi transferuri de bani

Conform anchetatorilor, femeia i-ar fi spus victimei că intenționează să investească într-un salon de înfrumusețare și într-un proiect imobiliar. Primele transferuri de bani ar fi fost efectuate încă din 2024.

Ulterior, românca ar fi invocat un nou motiv pentru a solicita bani, susținând că are nevoie de fonduri pentru a finaliza divorțul de presupusul său partener.

Cei doi urmau să se întâlnească într-un bar din cartierul Leopoldstadt, din Viena. Însă femeia nu a mai ajuns la întâlnire.

În drum spre local, aceasta a fost reținută în baza unui mandat de arestare emis de procurori.

După intervenția polițiștilor din cadrul Unității Speciale pentru Combaterea Criminalității Stradale (EGS), suspecta a fost arestată și transferată într-un centru de detenție, unde va rămâne la dispoziția anchetatorilor.