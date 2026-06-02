Fenomenul a fost resimțit în multe regiuni din sudul Italiei, de la zona Etnei până în Campania, scrie Catania Today.

Un cutremur puternic a fost resimțit la scurt timp după miezul nopții, în noaptea de luni spre marți, în largul coastei regiunii Calabria din sudul Italiei, în Catania și în mai multe localități din provincia Etnei, unde numeroși cetățeni au semnalat cutremurul pe rețelele de socializare și la centrele de urgență.

Cutremurul, înregistrat de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie, a avut o magnitudine de 6,2 și a avut loc în sudul Mării Tireniene, în largul coastei Calabriei, la o adâncime de aproximativ 250 de kilometri.

Această adâncime mare a favorizat propagarea undelor seismice pe o vastă zonă din sudul Italiei. Cutremurul a fost resimțit distinct în Calabria, Basilicata, Puglia, Campania și Sicilia. Au fost semnalate cutremure și în Napoli și în mai multe localități din zona Vezuviului, până în sud, la Salerno.

În Calabria, în special în localitățile cele mai apropiate de epicentru, mulți locuitori au ieșit în stradă din precauție și au contactat Protecția Civilă și pompierii pentru informații.

Centrul regional de operațiuni al Protecției Civile a început imediat să verifice situația împreună cu primarii localităților cele mai afectate, printre care Cetraro, Amantea și Lamezia Terme. Până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale.