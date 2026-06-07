Pentru unii oameni, acest păianjen arată ca o creatură desprinsă dintr-un coșmar. Păianjenul Nosferatu se răspândește tot mai mult în Europa. Specia, care trăiește în mod obișnuit în zona Mediteranei, este acum observată din ce în ce mai des și pe coasta Mării Baltice.

Asociația germană pentru conservarea naturii NABU documentează de mai mulți ani răspândirea acestui păianjen neobișnuit, care poate mușca și oamenii, pe întreg teritoriul Germaniei, scrie Euronews.

În limba germană, păianjenul mare Zoropsis spinimana este numit după un film de groază, mai exact după vampirul din filmul mut „Nosferatu: O simfonie a groazei”, regizat de Friedrich Wilhelm Murnau. Personajul Nosferatu din film are dinți ascuțiți și, asemenea păianjenului, brațe și picioare subțiri și delicate.

Cei care au ales acest nume au considerat că desenul de pe partea superioară a corpului păianjenului seamănă cu chipul vampirului Dracula. Alții văd în marcajele sale un craniu sau o mască. NABU îl numește chiar „păianjenul cu tatuaj de vampir”, considerând că porecla a avut un efect pozitiv, deoarece a atras un interes public ridicat.

Păianjenul a fost identificat în toate landurile

Masculii sunt în general mai mici, având între 10 și 13 milimetri, în timp ce femelele pot ajunge la 10–19 milimetri. Cu tot cu picioare, Zoropsis spinimana poate atinge o lungime impresionantă de până la 8 centimetri.

Cu ajutorul unei campanii de raportare la care au participat zeci de mii de oameni din Germania, NABU a documentat acum prezența păianjenului Nosferatu în toate landurile federale. Cel mai recent, au fost raportate numeroase cazuri de pe coasta Mării Baltice, din Rügen și Usedom.

Păianjenul mediteranean s-a adaptat și în landul mai răcoros Schleswig-Holstein. NABU presupune că turiștii ar fi putut aduce păianjenul în bagaje.

Potrivit dr. Alexander Wirth de la NABU, în primăvara anului 2026 au fost înregistrate „mai multe raportări cu fotografii ca niciodată”: „Au fost deja trimise peste 2.500 de fotografii. Dacă analizăm perioada ianuarie–mai pentru fiecare land federal, aproape toate indică un număr record de raportări pentru primăvara lui 2026.”

Ce se întâmplă dacă te mușcă

Când se simte amenințat, păianjenul Nosferatu poate mușca un om. Mușcătura este asemănătoare cu cea a unei viespi, iar umflătura dispare după câteva zile. Doar persoanele alergice trebuie să fie mai atente.

Datorită perilor adezivi, păianjenul poate urca pe ferestre sau alte suprafețe de sticlă, ajungând aproape oriunde. Deoarece preferă căldura, acesta se ascunde adesea în interiorul clădirilor.

Cine găsește un păianjen Nosferatu în casă nu ar trebui să îl strivească, ci să îl scoată cu grijă afară.

Păianjenii Nosferatu preferă să ierneze în locuințe sau garaje. Potrivit NABU, imaginile cu exemplare tinere și cuponițe de ouă arată că astfel reproducerea este posibilă pe tot parcursul anului, ceea ce, împreună cu schimbările climatice, ar putea explica răspândirea rapidă a speciei.

După cum explică NABU, aceștia se hrănesc în principal cu alți păianjeni, uneori chiar mai mari decât ei, dar și cu muște și molii.