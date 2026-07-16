O nouă specie de animale a fost descoperită în Congo. Are aspect neobișnuit cu buze portocalii și fața neagră

Primatul cu blană neagră a fost zărit și fotografiat ascuns în coronamentul înalt al copacilor din pădurile tropicale dense ale Parcului Național Lomami, situat în partea central-estică a țării, scrie BBC.

Ecologiștii care lucrează în zonă au raportat pentru prima dată că au văzut acest animal cu aspect neobișnuit încă din 2008. Însă au reușit să surprindă doar o singură fotografie neclară.

Cercetătorii au confirmat specia

După o altă observare, 10 ani mai târziu, o echipă internațională s-a apucat să găsească și să studieze maimuța și a dezvăluit că era vorba de o specie necunoscută până atunci.

Aceasta este abia a cincea specie de maimuță africană descoperită în ultimii 75 de ani.

Junior Amboko, doctorand la Universitatea Florida Atlantic, a jucat un rol principal în această cercetare, care a implicat înregistrări audio, fotografii și studii genetice detaliate.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista PLoS One.

Localnicii cunoșteau animalul

Amboko a declarat pentru BBC News că a fost o „senzație uimitoare” să privească chipul unui animal despre a cărui existență știau atât de puțini oameni.

„Descoperirea” unei specii, în acest context, înseamnă înregistrarea oficială și confirmarea faptului că aceasta a evoluat până la a deveni distinctă din punct de vedere genetic. Unii localnici știau deja de existența maimuței și îi spun pe numele comun – Likweli.

Amboko a spus însă că maimuțele erau „oarecum timide” și aveau tendința să se ascundă sus în copaci.

„În cadrul cercetării noastre, am intervievat oameni din 52 de sate situate în apropierea locului în care trăiesc animalele. Și doar locuitorii din opt sate le-au văzut vreodată”, și-a amintit el.

Echipa de cercetare – din RDC, SUA și Germania – a atribuit animalului denumirea latină Colobus congoensis, în semn de recunoaștere a diversității naturale din țară.

Specia are un rol important

Aceasta aparține grupului mai larg al maimuțelor colobus. „Acestea sunt maimuțe africane foarte importante, care nu au degete mari. Sunt aceste erbivore din coronamentul pădurii care joacă un rol esențial în ecosistem. Considerăm că au o contribuție importantă la procesarea semințelor și la germinare în pădure.”, a explicat prof. Kate Detwiler de la Florida Atlantic University.

Profesorul Detwiler presupune că marcajele faciale neobișnuite și vii ale acestora ar putea fi un semnal vizual pentru alte animale, posibil atractiv pentru un partener, sau că le-ar putea permite animalelor să se recunoască între ele.

Maimuțele au, de asemenea, un strigăt distinctiv, asemănător unui „răget”. „Le auzi adesea, dar nu le vezi”, a spus Amboko.