Cântăreața piesei „Shake It Off” s-a căsătorit vineri cu starul NFL Travis Kelce la Madison Square Garden, unde cuplul ar fi organizat un eveniment fastuos pentru sute de invitați celebri, Daily Mail.

Unii fani au venit la New York sperând să își vadă idolul la ceea ce unii comentatori au numit „o nuntă regală”.

Însă, deoarece evenimentul a fost păzit cu mare strictețe și s-au oferit foarte puține detalii, se pare că fanii au fost nevoiți să apeleze la suveniruri mai neobișnuite.

Resturi precum mucuri de țigară și un test de ovulație au fost colectate de pe străzile din apropierea Madison Square Garden de către artistul newyorkez Justin Gignac și puse la vânzare online la prețul de 18,63 lire sterline (25 de dolari).

Poate și mai surprinzător este faptul că toate obiectele au fost cumpărate la mai puțin de 24 de ore de la lansarea vânzărilor.

Printre obiectele scoase la vânzare se numărau capace de sticle de apă, bomboane Ring Pop, bandă de delimitare folosită de poliție, paie, tacâmuri și un singur AirPod stâng.

Artistul susține că a câștigat deja 931 de lire sterline (1.250 de dolari) din vânzarea „produselor neobișnuite” și a sigilat fiecare obiect într-un mic cub de plastic – decorat cu sloganul de nuntă al cuplului „JUST&T MARRIED” și data evenimentului – pentru a preveni scurgerile sau mirosurile neplăcute.

„Încerc să comemorez momente culturale din New York City, iar acesta părea să fie unul important, așa că am vrut să surprind o mică capsulă a timpului din acel moment”, a explicat el.

Gignac, care vinde și alte obiecte de gunoi din oraș pe site-ul său, a spus că a legat unele dintre resturi în noduri pentru a „accentua tema nunții”.

După succesul acestei ediții limitate neobișnuite, artistul a declarat că ia în considerare să pună pe piață și alte obiecte.

El a precizat că gunoiul provenea din exteriorul barierelor care înconjurau Madison Square Garden pentru nunta lui Swift, nu din interiorul locației.

Totuși, această precizare nu i-a descurajat pe cei mai dedicați fani, iar Gignac a spus că ia în calcul lansarea unor noi produse după succesul recent.