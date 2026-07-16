Pîslaru a reacționat joi seara într-o postare pe Facebook în care a subliniat că, în cazul azilelor ilegale din Bihor, unde peste 400 de persoane vulnerabile au fost relocate de urgență, „nu este deloc de glumă” și a reiterat necesitatea unui protocol de colaborare interinstituțională care să pună pe primul loc sănătatea și bunăstarea oamenilor. În schimb, în cazul perchezițiilor de la Casa de Pensii, el a subliniat că nu simte „absolut nici o nevoie” să fi fost informat prealabil, deoarece este o speță complet diferită, care nu implică sănătatea a sute de persoane vulnerabile.

„Am văzut «ironia» din postarea DIICOT. În general apreciez umorul și în alte condiții ar fi putut fi ceva amuzant. Însă atunci când este vorba de oameni vulnerabili și bolnavi mutați de urgență dis-de-dimineață, nu este deloc de glumă”, a scris Pîslaru.

Ministrul a explicat că propunerea sa de a avea un protocol de colaborare instituțională vizează exclusiv situațiile care implică persoane vulnerabile și necesită relocare de urgență. „În absența unui astfel de protocol, viața oamenilor este pusă în pericol, iar prioritatea noastră principală trebuie să fie viața oamenilor”, a subliniat el.

Două situații distincte

Pîslaru a făcut o distincție clară între cele două cazuri. În cazul perchezițiilor de la Casa de Pensii București, care vizează un dosar de înșelăciune cu decizii de pensionare false, ministrul a spus că nu simte nicio nevoie să fi fost informat în prealabil. „Procurorii trebuie să își facă datoria și să probeze vinovăția oamenilor despre care susțin că au încălcat legea”, a afirmat el.

Apel la respectul instituțiilor

În finalul mesajului, ministrul a făcut un apel la respectul față de instituțiile publice și față de românii pe care aceștia îi deservesc. „Azi nu este despre glume ori înțepături ironice. Azi avem datoria să demonstrăm respect pentru instituțiile publice în care lucrăm și, mai important, pentru românii pe care îi slujim”, a scris Pîslaru.

Postarea sa vine după ce DIICOT a publicat miercuri un mesaj ironic pe Facebook, în care spunea: „Azi suntem și la Casa de Pensii; Scuze că nu am anunțat înainte”, ca răspuns la critica lui Pîslaru la adresa șefei structurii de protecție a persoanelor vulnerabile, Alexandra Zară, care fusese informată de descinderile DIICOT, dar, așa cum a declarat ea, i s-a pus în vedere să păstreze tăcerea.