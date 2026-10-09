Lipsa succesorilor îi determină să caute cumpărători pentru afaceri profitabile, unele cu zeci de ani de activitate și venituri de milioane de euro. În lipsa unor soluții, multe dintre aceste companii riscă să se închidă, relatează Cinco Dias.

Fenomenul este alimentat de îmbătrânirea antreprenorilor, de dimensiunea redusă a multor firme și de lipsa pregătirii pentru vânzarea unei afaceri. Specialiștii avertizează că transferul proprietății trebuie pregătit din timp, iar o companie profitabilă nu obține automat un preț ridicat pe piață.

Afaceri profitabile, scoase la vânzare

Pe piața spaniolă există companii cu activitate îndelungată care își caută proprietari noi din cauza lipsei succesiunii generaționale.

Un exemplu este o companie din sectorul pomiculturii, cu peste 35 de ani de istorie, mai mult de 100 de hectare de livezi pe rod și venituri anuale de peste nouă milioane de euro. Aproximativ 40% din vânzări provin din exporturi către Germania, Franța, Elveția și Țările de Jos. Potrivit platformei Tupyme.es, firma este scoasă la vânzare deoarece proprietarii nu au un succesor.

Pe aceeași piață sunt disponibile și alte afaceri, printre care o fabrică de gheață din Malaga, evaluată la 2,25 milioane de euro, ai cărei proprietari se retrag din activitate.

Aceste cazuri ilustrează o problemă tot mai importantă pentru întreprinderile mici și mijlocii: chiar și o afacere viabilă poate ajunge în pericol atunci când fondatorul se pensionează și nu există nimeni pregătit să preia conducerea.

De ce nu obțin proprietarii prețul dorit

Vânzarea unei companii presupune mai mult decât stabilirea unui preț și găsirea unui cumpărător. Potrivit consultanților specializați, mulți antreprenori nu își pregătesc afacerile pentru această etapă și descoperă prea târziu problemele care le pot diminua valoarea.

„Vânzătorii văd doar trecutul, iar cumpărătorii văd doar viitorul”, a explicat Sonia Giralda, consultantă care sprijină întreprinderile mici și mijlocii în procesul de vânzare.

Proprietarii tind să evalueze compania prin prisma efortului depus pentru dezvoltarea ei și a profitului obținut de-a lungul anilor. Cumpărătorii analizează însă și riscurile: dependența de fondator, organizarea deficitară, concentrarea veniturilor în jurul câtorva clienți sau necesitatea unor investiții în infrastructură.

Pregătirea poate dura între unul și doi ani, iar în unele cazuri foștii proprietari rămân în companie între șase luni și doi ani după tranzacție, pentru a asigura transferul cunoștințelor și continuitatea activității.

Aproape 600.000 de persoane se apropie de pensionare

Datele demografice indică amploarea provocării. Potrivit unui studiu realizat de UPTA, pe baza cifrelor Serviciului Public de Ocupare a Forței de Muncă din Spania (SEPE), aproape 600.000 de persoane care desfășoară activități independente se vor pensiona în următorii ani.

În plus, 48,7% dintre persoanele care lucrează pe cont propriu au peste 50 de ani. În rândul proprietarilor de companii cu angajați, ponderea celor din această categorie de vârstă depășește jumătate, potrivit datelor prezentate de Francisco Vidal, directorul departamentului de economie al Confederației Spaniole a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (Cepyme).

„Această presiune va crește”, avertizează Vidal.

În multe cazuri, proprietarii ar prefera să transmită afacerea copiilor, însă aceștia nu doresc să o preia. Alternativele sunt vânzarea către un investitor, integrarea într-un grup mai mare sau închiderea companiei.

Problema este deosebit de dificilă pentru firmele foarte mici. David Alonso, fondatorul proiectului Compramostupyme.com, afirmă că afacerile cu venituri anuale sub un milion de euro sunt greu de vândut, deoarece activitatea lor depinde adesea aproape în întregime de proprietar.

Închiderea firmelor poate accelera depopularea

Consecințele nu se limitează la proprietari și angajați. În localitățile slab populate, dispariția unei afaceri poate însemna și pierderea unor servicii importante pentru comunitate.

Francisco Vidal atrage atenția că magazinele și serviciile care dispar fac aceste localități mai puțin atractive, ceea ce poate accentua depopularea și poate îngreuna găsirea unor noi antreprenori.

Specialiștii consideră că pregătirea succesiunii trebuie să înceapă cu mult înainte de pensionare. Organizarea internă, procedurile clare și reducerea dependenței de fondator pot face o companie mai atractivă pentru cumpărători și pot facilita continuarea activității.