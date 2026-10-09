Înalta Curte de Justiție din Aragon a acordat despăgubiri în valoare de 5.605,82 de euro unui șef de sisteme informatice, pentru cele 166 de ore suplimentare lucrate pentru remedierea unui atac cibernetic. Consiliul Provincial la care este angajat îi autorizase efectuarea acestor activități, ceea ce a întrerupt termenul de prescripție pentru formularea unei cereri de plată, relatează Noticias Trabajo.

Potrivit hotărârii instanței, Consiliul Provincial din Zaragoza a fost ținta unui atac cibernetic la 7 iulie 2023. Pentru a remedia incidentul, angajații departamentului de noi tehnologii au depus un efort considerabil. Între 10 iulie și 27 septembrie 2023, specialistul a acumulat 166 de ore suplimentare, pentru care a solicitat oficial plata la 26 noiembrie 2024.

De ce nu au vrut să-i plătească inițial

Departamentul de personal l-a informat însă că dreptul de a solicita plata acelor ore suplimentare se prescrisese. Munca fusese prestată în 2023, între iulie și decembrie, iar autorizarea fusese procesată în noiembrie 2024. Documentele au ajuns la departamentul de personal abia în 2025, după expirarea termenului legal de un an calculat de la data efectuării muncii.

Nemulțumit de răspuns, angajatul a dat instituția în judecată. În primă instanță, Tribunalul din Zaragoza i-a dat dreptate și a obligat Consiliul Provincial să îi plătească 5.605,82 de euro pentru cele 166 de ore suplimentare. Instituția a contestat hotărârea la Înalta Curte de Justiție din Aragon.

În hotărârea sa, judecătorii arată că orele suplimentare au fost dovedite în totalitate și că nu exista nicio îndoială că acestea au fost lucrate pentru remedierea problemelor provocate de atacul cibernetic din 7 iulie 2023. De asemenea, s-a demonstrat că angajatul avea aprobarea superiorilor săi, care nu au contestat numărul de ore lucrate.

Deși jurisprudența prevede că persoanele care solicită plata orelor suplimentare trebuie să precizeze circumstanțele în care au fost efectuate, numărul acestora și să dovedească munca prestată pentru fiecare zi și fiecare oră, instanța subliniază că această exigență probatorie este atenuată atunci când este respectat un program de lucru uniform.

„În cazuri precum acesta, este suficient să se dovedească uniformitatea programului pentru a se putea deduce caracterul regulat al orelor suplimentare”, au precizat judecătorii într-un comunicat de presă.

Instanța a constatat că orele suplimentare au fost într-adevăr lucrate și că plata acestora a fost autorizată la 26 noiembrie 2024. Acest demers întrerupe termenul de prescripție de un an pentru formularea unei cereri, prevăzut la articolul 59 din Statutul lucrătorilor.

Prin urmare, instanța a respins apelul instituției și a confirmat obligația acesteia de a-i plăti angajatului 5.605,82 de euro pentru orele suplimentare efectuate. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea Supremă.