Folosind identități false și contracte fictive, acesta ar fi obținut peste 44.000 de euro, repetând schema în cel puțin cinci orașe din nord-vestul țării, scrie L'Independant.

Cum funcționa schema de înșelăciune

Ancheta a început după ce un cuplu care intenționa să închirieze un apartament pe termen lung în cartierul Deusto din Bilbao a descoperit, la scurt timp după ce s-a mutat, că locuința era deja ocupată de o altă familie.

Cazul a scos la iveală o schemă mai amplă. Potrivit anchetatorilor, bărbatul închiria temporar apartamente prin Airbnb, apoi publica anunțuri pentru închirierea lor pe termen lung, fără să aibă dreptul să le ofere spre închiriere.

Pentru a-și convinge victimele, suspectul le-ar fi prezentat personal locuințele și le-ar fi solicitat o garanție de 1.000 de euro, precum și plata în avans a chiriei, în valoare de 2.000 de euro, potrivit presei spaniole.

Bărbatul ar fi mers până la schimbarea încuietorilor și întocmirea unor contracte de închiriere false, pentru a-și face schema mai greu de descoperit.

36 de victime în cel puțin cinci orașe

Ancheta a arătat că suspectul ar fi folosit aceeași metodă în cazul mai multor proprietăți din cinci orașe diferite din nord-vestul Spaniei. În total, 36 de persoane ar fi fost înșelate, iar prejudiciul estimat depășește 44.000 de euro.

Înainte de arestare, poliția primise numeroase plângeri din partea persoanelor care susțineau că au fost victimele acestei scheme. Bărbatul ar fi folosit identități false pentru a-și ascunde urmele.

Poliția a reușit să îl identifice și să îl aresteze în această săptămână. Bărbatul urmează să răspundă în fața justiției pentru faptele de care este suspectat.