Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham

05-09-2025 | 15:08
ducesa de kent
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham vineri.

Lorena Mihăilă

„Alteța Sa Regală s-a stins din viață în pace, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie”, se arată în mesajul postat de Palatul Buckingham.

Regele și Regina, precum și toți membrii familiei regale se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în doliu.

Ei „își amintesc cu drag de devotamentul pe care Ducesa l-a arătat pe tot parcursul vieții față de toate organizațiile cu care a fost asociată, de pasiunea sa pentru muzică și de empatia față de tineri”.

Născută Katharine Worsley, ea a intrat în familia regală când s-a căsătorit cu Prinţul Edward, Ducele de Kent, în 1961, pe care-l întâlnise cu cinci ani mai devreme, când acesta era staţionat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei.

