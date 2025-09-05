Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit la vârsta de 92 de ani. Anunțul făcut de Palatul Buckingham

Ducesa de Kent a Marii Britanii, soția vărului defunctei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham vineri.

„Alteța Sa Regală s-a stins din viață în pace, aseară, la Palatul Kensington, înconjurată de familie”, se arată în mesajul postat de Palatul Buckingham.

Regele și Regina, precum și toți membrii familiei regale se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în doliu.

Ei „își amintesc cu drag de devotamentul pe care Ducesa l-a arătat pe tot parcursul vieții față de toate organizațiile cu care a fost asociată, de pasiunea sa pentru muzică și de empatia față de tineri”.

Născută Katharine Worsley, ea a intrat în familia regală când s-a căsătorit cu Prinţul Edward, Ducele de Kent, în 1961, pe care-l întâlnise cu cinci ani mai devreme, când acesta era staţionat cu unitatea sa într-o cazarmă militară din nordul Angliei.

It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent. Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family. The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d — The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025

