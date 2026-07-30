Maximele pleacă de la 26 de grade pe litoral și ajung la 37 de grade în Câmpia de Vest.

În Dobrogea și Bărăgan domină atmosfera însorită și se face mai cald decât miercuri. În Bărăgan se ating 32 de grade, dar la malul mării găsim temperaturi potrivite momentului și vor fi cel mult 28 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei urmează o zi cu soare și maxime de 31...32 de grade. În zonele joase nu prea vedem norii și doar pe la munte e posibil să plouă puțin, după orele prânzului.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina avem cer senin și temperaturi în creștere față de miercuri. După-amiază, în zona montană se adună câțiva nori și s-ar putea să picure trecător.

Vremea în Transilvania

Și în nordul Transilvaniei și în Maramureș sunt ceva condiții de ploaie slabă în a doua parte a zilei, în regiunile montane. În rest, cerul rămâne curat și se face mai cald decât miercuri. Maximele ajung la 32...33 de grade, dar se resimte stresul termic accentuat.

Vremea continuă să se încălzească și în ținuturile vestice. În zonele de câmpie se ating 37 de grade și aerul devine greu de respirat din cauza disconfortului termic. Peste noapte vor fi zone în care temperaturile nu coboară sub 20 de grade.

În Transilvania avem o dimineață răcoroasă în depresiuni, pe unde s-a lăsat ceața. Soarele încălzește rapid atmosfera, iar pe la Sibiu se ating 33 de grade în miezul zilei. După-amiază, în zonele montane e posibil să vină o aversă, două.

Vremea în Oltenia

În Oltenia nu prea vedem norii și se face foarte cald. După prânz se instalează canicula și tot atunci indicele de confort termic depășește pragul critic de 80 de unități. Se ating 35 de grade la umbră și doar pe la munte e posibil să picure trecător.

Cam la fel va fi și în ținuturile sudice: soare arzător și o amiază călduroasă, cu maxime de peste 30 de grade în toată regiunea. În Lunca Dunării temperaturile urcă până la 34 de grade.

Vremea în București

În București cerul rămâne curat toată ziua. Vântul nu pune probleme și se mai încălzește puțin. Maxima atinge 33 de grade.

Vremea călduroasă persistă și vineri, când vor fi tot 33 de grade. Nu vedem norii deloc, iar vântul abia se simte.

Sâmbătă se face mai cald și se ating 34 de grade în miezul zilei. Avem încă o zi senină, dar vântul devine ceva mai activ.

Ziua de duminică aduce o amiază caniculară, cu 35 de grade la umbră. Crește disconfortul termic și se simte puțin și vântul.

Vremea la munte

La munte temperaturile continuă să crească. În general avem atmosferă însorită, însă după-amiaza și seara norii se înmulțesc în unele zone. Izolat, o să vină și câteva averse slabe, însoțite de descărcări electrice.

Vineri se mai încălzește puțin. Domină atmosfera însorită și doar pe spații foarte mici o să vină câțiva stropi de ploaie, în a doua parte a zilei.

Ziua de sâmbătă aduce tot soare și temperaturi ridicate în toată zona montană. După prânz se adună câțiva nori și o să plouă puțin, pe suprafețe restrânse. Vântul se întețește la altitudini mari.

Duminică, aproape aceeași situație: soare, vreme caldă și un vânt mai insistent pe creste. După-amiază, izolat, o să picure trecător.

Vremea la mare

Pe litoral urmează încă o zi frumoasă. Avem cer senin și temperaturi agreabile, de până la 28 de grade. Vântul adie plăcut, iar în apă vor fi în jur de 21...22 de grade.

Vineri cerul rămâne curat, iar vântul devine mai insistent în a doua parte a zilei. La capitolul temperaturi nu sunt schimbări majore.

Nici sâmbătă nu vedem norii. Se mai încălzește puțin și se ating 30 de grade în stațiuni. Vântul mai are unele intensificări după orele prânzului.

Duminică avem atmosferă însorită toată ziua. Vântul adie plăcut, iar pe plajă temperaturile urcă până la 30 de grade. Apa mării are în jur de 24 de grade.