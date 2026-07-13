Apoi s-a așezat pe o bancă și a privit incendiul. Două familii au rămas fără case, iar el a ajuns în arest, relatează LA NAZIONE.

Faptele au avut loc pe 13 iunie, însă cazul s-a încheiat zilele trecute cu arestarea bărbatului de către carabinieri, după o anchetă care a permis strângerea unor dovezi clare privind fapta sa.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, care lucra ocazional ca zidar, fusese primit în locuința unui cetățean român care închiriase un apartament la ultimul etaj al unei mici clădiri bine întreținute, într-o zonă liniștită din localitate. Românul locuia acolo împreună cu mama sa.

Cei doi se cunoscuseră, iar situația ucraineanului, care avea nevoie de un loc unde să stea, l-a determinat pe român să îi ofere o cameră în chirie. Conviețuirea avea să dureze însă doar câteva zile.

La un moment dat, între cei doi a izbucnit o ceartă. La început au fost reproșuri și vorbe grele, apoi conflictul a escaladat, iar tensiunea a crescut. În locuință se aflau doar cei doi bărbați.

Disputa ar fi pornit de la o datorie de 30 de euro pe care unul dintre ei i-o cerea celuilalt. Nu este clar încă cine era datornicul și cine era creditorul.

În momentul de maximă tensiune, românul i-ar fi cerut ucraineanului să plece. Acesta s-a întors în cameră pentru a-și lua lucrurile, dar atunci ar fi decis să se răzbune. Înainte să părăsească locuința, a aprins cu o brichetă salteaua și pernele.

Apoi s-a dus la celălalt bărbat și, calm, i-ar fi spus: „Ți-am dat foc la casă, plec”, a precizat el.

Românul a reușit să se salveze coborând rapid pe scări. Celălalt bărbat era deja afară, cu rucsacul în spate, așezat pe banca din fața casei, unde între timp flăcările distruseseră complet apartamentul.

Incendiul s-a extins și la locuința de la etajul inferior, care a fost declarată ulterior de pompieri ca fiind nelocuibilă. O familie a fost astfel obligată să își găsească o altă soluție de cazare.

După ce a privit pentru scurt timp incendiul, bărbatul a plecat. Însă alarma dată de vecinii speriați de flăcări a dus la intervenția carabinierilor, care l-au găsit pe ucrainean încă în zonă.

A urmat ancheta pentru stabilirea tuturor detaliilor. În final, procurorii au emis un ordin de arest preventiv, iar bărbatul a fost dus în penitenciarul San Benedetto.

Mai mult, anchetatorii au stabilit că, după ce a incendiat casa fostului său cunoscut, bărbatul își găsise o altă locuință în localitatea Partina, unde timp de mai multe săptămâni ar fi provocat teamă printre locuitori prin amenințări și comportament violent.

Când i-au fost puse cătușele, mulți locuitori ai micii comunități au răsuflat ușurați, considerând că s-a încheiat o perioadă de teamă și neliniște