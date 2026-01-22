Timp de 16 ani, le-ar fi plătit salarii fictive iubitului ei, care lucrează în armată, dar și fiului bărbatului, deși cei doi nu aveau absolut nicio legătură cu diplomația. Presupusa fraudă ar fi rămas ascunsă dacă angajata de la Externe nu ar fi fost denunțată chiar de cei cărora le-a virat aproape opt milioane și jumătate de lei.

Fosta contabilă din Ministerul de Externe, acum în vârstă de 53 de ani, a fost denunțată de iubitul ei, un militar trecut în rezervă, după ce relația lor de lungă durată s-a sfârșit scandalos. Așa ar fi ieșit la iveală că, din 2008 până în 2024, ea le-ar fi virat bărbatului și fiului acestuia, lună de lună, salarii.

Numele celor doi apăreau pe aceleași state de plată pe care erau trecuți diplomații de carieră. Imediat după denunț, femeia și-a dat demisia.

Reporter: „Atâta vreme nu v-ați dat seama că dumneavoastră primiți niște bani de la Externe?”

Nicolae Bușcă, fostul iubit al contabilei: „Nu mi-am dat seama pentru că nu am avut instalată aplicația pe telefon.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Ancheta DNA a scos la iveală faptul că, vreme de 16 ani, femeia ar fi profitat din plin de faptul că niciunul dintre colegii săi de la contabilitate nu a verificat în cel mai mic detaliu statele de plată, care ar fi fost modificate imediat după ce primeau avizele de plată, ce urmau a fi transmise către bănci. Și, mai ales, nimeni din Ministerul de Externe nu și-ar fi pus vreodată problema de ce această angajată rămânea la serviciu inclusiv pe timpul nopții.”

Ancheta a ajuns la DNA după ce a trecut pe la un parchet de sector și pe la Parchetul Militar.

Fiul bărbatului, și el militar de carieră, le-a oferit procurorilor DNA informații despre banii încasați.

Alin Bușcă, fiul fostului iubit: „Sunt nevinovat.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Presupusa fraudă – susțin procurorii DNA – ar fi ajuns până într-acolo încât contabila le-ar fi achitat celor doi nu doar salarii nejustificate, pentru că ei nu erau angajați la MAE, ci și dările către stat aferente salariilor.”

Procurorii anticorupție au cerut și un raport de constatare care să arate cât de amplă ar fi fraudă. Așa au ajuns la acuzații de abuz în serviciu, fals și uz de fals. Iar după ce le-au percheziționat celor trei locuințele, i-au pus sub învinuire. În timp ce fostul iubit și fiul său s-au ales cu calitatea de suspecți, fosta contabilă de la Externe a fost plasată sub control judiciar.

