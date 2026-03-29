Testul sugerează că Kim intenționează să extindă și să modernizeze arsenalul de rachete capabile să ajungă pe teritoriul continental al Statelor Unite.

Relatarea agenției Korean Central News Agency vine la câteva zile după ce liderul nord-coreean a susținut un discurs în Parlament, în care a promis să consolideze ireversibil statutul țării sale de putere nucleară și a acuzat SUA de „terorism de stat și agresiune globală”, făcând referire aparent la conflictul din Orientul Mijlociu.

Kim a urmărit testul la sol al noului motor îmbunătățit, realizat din materiale compozite din fibră de carbon. Potrivit KCNA, motorul a atins o tracțiune maximă de 2.500 kilotone, în creștere față de aproximativ 1.971 kilotone raportate la un test similar din septembrie.

Creșterea puterii motorului este probabil legată de eforturile de a monta mai multe focoase pe o singură rachetă, pentru a crește șansele de a depăși sistemele de apărare ale SUA, susțin analiștii.

KCNA nu a precizat când sau unde a avut loc testul.

Testul face parte din programul militar de dezvoltare pe cinci ani al țării, care vizează modernizarea „mijloacelor de lovitură strategică” — termen interpretat ca referindu-se la rachete balistice intercontinentale cu capacitate nucleară, capabile să lovească teritoriul SUA.

Kim a declarat că testul recent are „o mare importanță pentru ridicarea capacității militare strategice a țării la cel mai înalt nivel”, potrivit KCNA.

În ultimii ani, Coreea de Nord a efectuat mai multe teste cu rachete balistice intercontinentale (ICBM), demonstrând potențialul de a atinge teritoriul american, inclusiv cu rachete cu combustibil solid, care sunt mai greu de detectat înainte de lansare. Rachetele mai vechi, cu combustibil lichid, necesită alimentare înainte de lansare și au o durată limitată de pregătire.

Unii experți străini consideră că Phenianul se confruntă încă cu obstacole tehnologice, precum asigurarea rezistenței focoaselor la reintrarea în atmosferă. Alții contestă această evaluare, având în vedere anii de dezvoltare ai programelor nucleare și balistice.

Coreea de Nord și-a accelerat dezvoltarea arsenalului nuclear după eșecul negocierilor dintre Kim și fostul președinte american Donald Trump în 2019. La congresul Partidului Muncitorilor din februarie, Kim a lăsat deschisă posibilitatea reluării dialogului, dar a cerut Washingtonului să renunțe la condiția dezarmării nucleare ca premisă pentru negocieri.