O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca. Excursia de o zi a costat-o 150 de dolari

O britanică a zburat peste 3.800 de kilometri într-o excursie de 24 de ore în România, doar ca să-și refacă proviziile de dulciuri. Spune că ar face-o din nou fără să stea pe gânduri.

„Oamenii au fost puțin șocați când le-am spus că plec într-o excursie de o zi ca să cumpăr dulciuri”, a declarat Kate Takacs, 35 de ani, despre aventura ei epică în căutarea de dulciuri. Bucătăreasa a spus că a călătorit special de la Londra la Cluj-Napoca, în România, pe 15 septembrie, ca să-și refacă stocul de ciocolată, înainte de a se întoarce acasă, scrie New York Post.

Kate a plecat de la muncă în jurul orei 22:00, aterizând în România la ora locală 3:15 dimineața. A petrecut întreaga zi în Cluj, orașul ei natal, unde a făcut rost de bunătățile dorite. Totodată, a reușit să viziteze câteva locuri, să facă shopping și să cumpere un magnet de frigider. A zburat înapoi cu un avion de seară, la ora 22:00, ajungând în Londra la 23:00 și fiind deja în pat la 1:30 noaptea. Costul total al aventurii, inclusiv biletele de avion și cumpărăturile: doar 150 de dolari.

Evident, un zbor internațional pentru o cutie de bomboane poate părea o decizie extremă, iar prietenii femeii au fost șocați de escapada ei. „Toți au crezut că sunt nebună, mai ales că unele dintre produsele pe care le-am cumpărat pot fi găsite și în magazine românești din Londra”, a spus ea despre pofta care a dus-o până în România.

Ce ciocolată a făcut-o să zboare mii de km

Totuși, ea îi încurajează pe alții să nu judece o astfel de excursie până nu o încearcă. „Motivul a fost strict ciocolata Ferrero Rocher Pocket Coffee (nu se găsește în Marea Britanie), iar dacă nu ați încercat-o încă, vă rog să o faceți și să-mi mulțumiți mai târziu”, a spus Kate Takacs.

Și nu este prima oară când face astfel de escapade. Britanica spune că este „dependentă de excursii extreme de o zi”, având deja la activ nu mai puțin de 17 astfel de călătorii, și multe altele planificate.

„Îmi place să explorez locuri noi și e o oportunitate minunată să văd o altă țară cu un buget foarte mic. Pentru mine, e vorba despre adrenalină, emoție și satisfacția pe care o simt când îmi cumpăr magnetul de frigider. Cred că mai mulți oameni ar trebui să facă excursii extreme de o zi. Sunt distractive”, a povestit ea.

Deși pare că o simplă întârziere ar putea da totul peste cap, Kate Takacs spune că, în general, totul merge conform planului, cu excepția unor întârzieri ocazionale ale zborurilor.

Cât despre dacă merită toate aceste escapade pentru ciocolată, pasionata de dulciuri a exclamat: „Sunt fericită și mulțumită? Absolut. Aș face-o din nou? Cu siguranță!”

