Se pare că medicii și-au dat seama de situație prea târziu, iar acum Curtea de Apel din Florența a dispus ca Autoritatea Locală de Sănătate să despăgubească rudele.

Pacienta decedată avea 56 de ani și a suferit o operație la genunchi cu câteva zile înainte de tragedie. După intervenție, aceasta a dezvoltat o infecție gravă și s-a prezentat la spitalul din Castiglion Fiorentino (Arezzo) pentru administrarea intravenoasă a antibioticelor, potrivit Corriere Fiorentino, citați de Fanpage.it.

La scurt timp, femeia s-a simțit rău, dar medicii, potrivit procesului, au intervenit prea târziu. Pacienta a murit din cauza unui stop cardiac, provocat de șocul anafilactic indus de medicament.

Medicii au intervenit prea târziu

Procedurile pe care medicii ar fi trebuit să le aplice prompt pentru a gestiona cazul au fost implementate prea târziu, astfel că orice încercare ulterioară de a-i salva viața a fost inutilă.

În ultimele zile, judecătorii de la instanța inferioară au respins apelul ASL și au menținut decizia primei instanțe. Moștenitorii femeii au primit despăgubiri de aproximativ 990.000 de euro, la care se adaugă dobânzi și cheltuieli legale, pentru un total de peste 1 milion de euro.

În instanță a reieșit că, imediat după administrarea medicamentului, femeia a început să simtă o senzație de arsură la nivelul brațului, care s-a extins în întreg corpul. Ulterior, aceasta a manifestat dificultăți de respirație, pierderea cunoștinței și convulsii de tip epileptic.

Asistenta-șefă a oprit imediat perfuzia și a solicitat intervenția medicilor din secție. Anesteziștii au fost alertați și, după evaluarea gravității situației, dar fără a lua vreo măsură concretă, au transferat pacienta în sala de operație.

La acel moment, femeia a fost intubată și i s-au administrat adrenalină și oxigen, dar, din păcate, fără efectul scontat.

Curtea de Apel din Florența a vorbit despre „neglijență, imprudență și lipsă de competență din partea personalului medical de la spitalul din Castiglion Fiorentino”, deoarece „în prezența unui tablou clinic caracterizat de simptomele tipice ale unei reacții anafilactice severe, au întârziat să intervină și au amânat măsurile terapeutice necesare cazului.”