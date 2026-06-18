Monica Serro, în vârstă de 42 de ani, încărca cumpărături în mașina sa într-o parcare Sainsbury’s din Arnold, Nottingham, când un agent de ordine a acuzat-o de aruncare de deșeuri, relatează Express.

Monica, implicată în activități comunitare, colectează pachete cu alimente de la supermarketuri locale pe care le oferă gratuit persoanelor nevoiașe, de la locuința sa. În ziua în care a fost amendată, lucrătorul responsabil cu bunăstarea tocmai îi luase căruciorul înapoi când o frunză mare de kale a rămas prinsă pe cadrul metalic, joi (11 iunie).

La scurt timp, un agent de ordine care lucra pentru Consiliul Local Gedling a venit la ea și a susținut că frunza reprezintă deșeu alimentar, după care i-a aplicat amenda.

Monica a spus: „Totul a fost ridicol. Încerci să reduci risipa alimentară și apoi ți se spune că o mărești. Nu am observat că era pe cărucior. Mama mea i-a spus că sunt voluntar și că strâng alimente pentru comunitate. El a spus că, dacă refuz să-i dau datele, va mări amenda. Nu am mai vrut să mă cert. Mama mea era foarte afectată de întreaga situație.”

Cum s-a finalizat incidentul

Monica a contactat imediat consiliul local, care a anulat amenda pe 13 iunie, după mai multe e-mailuri. Totuși, ea consideră în continuare că nu ar fi trebuit amendată și a catalogat decizia drept „ridicolă”.

Ea a spus că autoritățile i-au transmis prin e-mail că au analizat înregistrările video și că a existat o problemă tehnică, confirmând că nu trebuie să plătească.

Femeia a adăugat: „Nu am auzit niciodată de cineva amendat cu 150 de lire pentru o frunză de kale. Cred că a fost o exagerare… Mă va face mai paranoică pe viitor. Sufer de anxietate, așa că am fost anxioasă tot restul zilei.”

Consiliul și-a cerut ulterior scuze Monicăi pentru eroare, explicând că a fost vorba despre o „eroare tehnică”.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Gedling a declarat: „Am investigat incidentul și suntem de acord că nu a fost un act deliberat de aruncare a deșeurilor.

„Amenda emisă de agenții noștri contractați de aplicare a regulilor de mediu a fost anulată, iar persoana a fost contactată pe 13 iunie pentru a confirma acest lucru. Ne cerem scuze pentru orice disconfort cauzat.”