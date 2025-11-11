Doi părinți britanici și-au vândut casa și acum trăiesc ca „regii” cu copiii în străinătate. Costurile s-au înjumătățit

Danielle și Mike Booth, ambii în vârstă de 36 de ani, au visat să călătorească împreună cu cei doi copii ai lor, Emmy, 14 ani, și Eli, 10 ani, după o vacanță prin Franța în 2019. Cuplul a muncit din greu pentru a economisi suficient pentru a putea face această schimbare uriașă de stil de viață, relatează Daily Mail.

Mike, tâmplar de meserie, a decis să construiască de la zero o casă familială cu patru dormitoare în 2020. Ei au vândut proprietatea în aprilie anul acesta și, împreună cu economiile obținute din vânzarea obiectelor personale, au folosit banii pentru aventura lor în jurul lumii.

Călătoria va dura cel puțin un an

Familia a planificat să călătorească cel puțin un an și a plecat pe 28 octombrie spre Bangkok, Thailanda.

Bugetul lor este de aproximativ 500 de lire pe săptămână, o diferență uriașă față de aproape 4.500 de lire pe lună, cât cheltuiau în Marea Britanie.

Ei mai primesc și un mic venit generat de afacerea lui Mike acasă. Chiar și cu un buget strict, mama celor doi copii afirmă că au reușit să trăiască „ca un rege și o regină”.

Danielle a mărturisit: „În primul rând, suntem mândri că facem asta, pentru că nu este ușor să îți lași confortul și rutina. Deși este ca și cum ai spune «wow, uite ce viață trăim», vine cu provocările sale, pentru că ieși din zona ta de confort. Este o experiență eliberatoare și în fiecare zi îi spun soțului meu că nu îmi vine să cred cât de ieftin este aici și de ce nu am făcut asta mai devreme. Toți banii pe care i-am cheltuit în Marea Britanie pentru lucrurile de bază doar ca să ne descurcăm, aici poți trăi ca un rege și o regină. Este incredibil. Compararea costurilor este uluitoare.”

Mama celor doi copii a povestit cât de scumpă li se părea viața în Marea Britanie și cât de mult trebuia să muncească soțul ei, Mike.

„Este înfricoșător cât de mult costă să trăiești o viață de bază în Marea Britanie comparativ cu cum poți trăi în alte părți,” a adăugat ea. Danielle a recunoscut că rata crescută a criminalității și sistemul de învățământ actual au fost, de asemenea, factori care i-au împins să călătorească.

Cei doi copii își continuă studiile în timp ce familia călătorește. Emmy studiază matematică și engleză printr-un tutor privat online, iar cei doi copii se implică și în învățarea culturală și activități fizice ca parte a rutinei zilnice.

Acum, în Thailanda, femeia a explicat cât de în siguranță se simte familia. Familia formată din patru membri urmează să exploreze Singapore, Malaezia, Cambodgia, Vietnam și Japonia. După 12 luni, plănuiesc să se stabilească undeva ca familie, dar încă nu au decis unde.

