O ceață roz spectaculoasă a cuprins Marea Britanie. Cum explică specialiștii fenomenul meteo rar. GALERIE FOTO

17-12-2025 | 16:25
ceata roz uk
Locuitorii mai multor zone din Marea Britanie s-a trezit miercuri sub un fenomen rar: ceața roz.

Aura Trif

Acest fenomen apare atunci când lumina soarelui trece prin particule precum praf sau umiditate în aer, împiedicând trecerea lungimilor de undă mai scurte, cum ar fi albastrul și verdele. Lumina roșie poate pătrunde prin ceață, rezultând ceruri roz, observate miercuri deasupra Oxfordshire și Londrei.

Graham Madge, purtător de cuvânt al Met Office, a explicat anterior: „Când lumina soarelui trece prin mai multe straturi, albastrul este filtrat și dispersat, lăsând roșul să treacă.
Practic, este un răsărit filtrat prin atmosferă și prin ceață, care îi dă nuanța rozalie. Totul depinde de condițiile locale.”

Avertizări de ploi și ceață în mai multe zone

Met Office a avertizat că ploaia și ceața ar putea provoca inundații și perturbări ale traficului, inclusiv anulări de zboruri, miercuri, în timp ce părți din Țara Galilor de Sud și sud-vestul, centrul și estul Angliei se așteaptă la perturbări extinse. De asemenea, s-a emis un avertisment privind inundații și un posibil „pericol pentru viață” din cauza râurilor cu curgere rapidă. Se preconizează inundații la locuințe și afaceri, precum și perturbări ale transportului feroviar și rutier în sud-vestul Angliei.

Oamenii au fost sfătuiți să verifice dacă proprietățile lor sunt expuse riscului de inundații și să ia în considerare pregătirea unui plan de urgență și a unui kit de intervenție.

baraj
ANAR dezminte informațiile privind obligația UE de a demola barajele din România: „Decidem suveran ce păstrăm sau dezafectăm”

Un avertisment galben de ceață este valabil și pentru părți din East Midlands și estul Angliei. Met Office a avertizat că ceața densă ar putea provoca întârzieri în trafic. Călătorii au fost sfătuiți să verifice actualizările de la operatorii de transport și să urmeze recomandările oficiale.

Avertismentele galbene de ploaie rămân valabile joi pentru sudul Regatului Unit și sudul Țării Galilor, pe tot parcursul zilei.
În sudul și sud-estul Angliei, un alt avertisment galben de ploaie este în vigoare joi, din cauza riscului de inundații.

Sursa: The Telegraph

