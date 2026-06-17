Doar că, atunci când lucrarea a fost în sfârșit terminată, o furtună a deranjat pânzele, iar lansarea a fost amânată cu aproape o săptămână.

Melissa Bell, corespondentă CNN: „Se spune adesea că Parisul este un muzeu în aer liber. Cel mai vechi pod al orașului, Pont Neuf, a fost transformat în ceva la un cu totul alt nivel de către artistul francez JR, într-o grotă monumentală. Haideți să vedem cum arată în interior.”

Melissa Bell, corespondentă CNN: „Ideea este că am ajuns să fim cu toții prinși în lumea algoritmilor, suntem ușor alienați, dar, în timp ce mergem pe aici, iar traversarea podului durează cam 15 minute, facem un lucru împreună. Este un moment special.”

Camille Pajot, director de creație: „Da, pentru noi cel mai important lucru este percepția vizitatorilor. A trebuit să umflăm grota acum două săptămâni, iar pentru noi a fost cu adevărat important să depășim așteptările, pentru că am vrut ca oamenii să fie surprinși.”

Melissa Bell, corespondentă CNN: „Și toate acestea stau în picioare datorită presiunii?”

Camille Pajot, director de creație: „Exact, deci nu există nicio structură, nu sunt cabluri, niciun suport de susținere. Pur și simplu, modificarea presiunii din spatele acelor pereți o face să se ridice și să își mențină forma finală.”

Melissa Bell, corespondentă CNN: „Incredibil!”

Faimosul pod a mai fost costumat și în trecut.

În 1985, Pont Neuf a fost îmbrăcat în pânză de către duo-ul artistic Christo și Jeanne-Claude. Trei milioane de oameni l-au vizitat atunci. Apoi, o altă idee a lui Christo a fost pusă în aplicare în 2021 la Arcul de Triumf. Acum, proiectul lui Jean-René aduce un omagiu acestor lucrări.

Camille Pajot, director de creație: „Pare un organism viu, pentru că simți curenții de aer și aceștia dau senzația că în jurul tău se mișcă valuri și simți că te scufunzi în ceva ce nu ai mai experimentat vreodată.”

Melissa Bell, corespondentă CNN: „De fapt, pare că treci printr-o peșteră, asta simți.”

Camille Pajot, director de creație: „Da, oamenii au senzația că pătrund adânc într-o peșteră, foarte, foarte adânc în subteran, când, de fapt, noi ne aflăm cu toții afară, pe un pod.”

Vizitatorii se pot lăsa purtați într-o călătorie ce pare desprinsă din alt timp și spațiu, dar cu picioarele ancorate în realitatea unuia dintre cele mai faimoase obiective turistice din lume.