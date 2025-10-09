Noi schimbări pregătite pentru PET-uri, după capacele care nu se mai desprind. Cum vor arăta sticlele de plastic

Stiri Diverse
09-10-2025 | 15:06
PET
Shutterstock

După introducerea capacelor care nu se mai desprind, producătorii pregătesc noi schimbări pentru PET-uri: sticle mai ușoare, realizate din materiale reciclate și mai ușor de refolosit.

autor
Claudia Alionescu

Pentru multe persoane, una dintre cele mai mari schimbări recente pe care le-au simțit atunci când merg la supermarket a fost că, atunci când cumpără o sticlă de apă, trebuie să se „lupte” cu capacul.

Această măsură, care a fost implementată pentru a garanta o mai bună sustenabilitate a mediului, vine însoțită de altele.

Noutatea care poate fi considerată cea mai relevantă este introducerea materialelor mai ușor de reciclat și care reduc la minimum utilizarea plasticului virgin, potrivit as.com.

Noile sticle ândite de producători se vor caracteriza printr-un corp mai subțire și mai ușor, dar fără a compromite rezistența mecanică necesară pentru transport și utilizarea zilnică.

Se extinde, de asemenea, utilizarea plasticului reciclat în cantități mari, pentru ca în acest fel să se impulsioneze reglementări care să încurajeze adoptarea materialelor secundare.

Care este scopul

Toate acestea se fac cu scopul de a atinge până în 2030 un procent semnificativ de plastic reciclat în sticle, obținând astfel un model de economie circulară.

Deși multe persoane îl detestă, capacul care nu se poate detașa a fost un pas fundamental pentru îmbunătățirea reciclării, deoarece împiedică separarea și dispersarea acestui material, adesea fabricat din componente diferite față de sticlă.

Noutăți privind capacul

Companiile lucrează pentru a fabrica capace integrate cu sisteme de închidere mai inovatoare, garantând astfel siguranța produsului, dar și ușurința deschiderii și reutilizării acestuia.

Printre noutățile propuse în privința capacului se numără cele fabricate din bioplastice sau materiale biodegradabile, pentru a reduce astfel impactul general asupra mediului.

Asociațiile ecologiste și organismele de gestionare a deșeurilor au primit pozitiv aceste noutăți, deoarece ele reprezintă un pas înainte în lupta împotriva poluării cu plastic.

Merită menționat faptul că utilizarea materiilor prime secundare ajută la reducerea costurilor de gestionare a materialelor post-consum, oferind astfel beneficii economice pe întregul lanț de aprovizionare.

Sursa: AS.com

noutati, peturi, sticle de plastic

Dată publicare: 09-10-2025 15:06

