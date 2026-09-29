Este o băutură perfectă pentru o zi răcoroasă și este extrem de aromat și delicios.

Ce mere sunt potrivite pentru nectar

Pentru a obține cel mai bun suc, merele, indiferent de soiul lor, trebuie să fie bine coapte. De obicei, acest lucru poate fi verificat tăind un măr. Semințele de culoare maro închis sau neagră indică faptul că fructul este copt, în timp ce semințele albe, verzi sau maro deschis arată că mărul nu este încă suficient de copt.

Unii oameni își dau seama că merele sunt coapte atunci când încep să cadă singure din pom. Totuși, trebuie să fii atent, deoarece uneori pomii își pot pierde o parte dintre fructe în timpul verii, pentru a se concentra asupra celorlalte. Aceste fructe, cunoscute drept „căderea din iunie”, nu sunt potrivite pentru stoarcere.

De asemenea, merele care au început să putrezească sau prezintă mucegai nu sunt potrivite pentru prepararea sucului. Nu trebuie însă să fii exagerat de strict: fructele căzute care au câteva lovituri sau mici deteriorări ale cojii pot fi folosite fără probleme. Este totuși recomandat să speli bine merele care au căzut din pom înainte de a le folosi.

Cel mai bun suc se obține atunci când există un echilibru între dulceață și aciditate. În practică, acest lucru înseamnă să folosești un amestec de mere pentru gătit și mere de consum.

Dacă sucul obținut din merele tale este prea dulce sau, dimpotrivă, prea acru, îl poți ajusta cu ușurință adăugând mere din cealaltă categorie.

Dacă vrei un nectar dulce, folosește mere red delicios sau honeycrisp.

Ce ingrediente sunt necesare

Această variantă pune în echilibru aroma fructelor și condimentele. Zahărul brun îi oferă un gust mai bogat, iar feliile de lămâie și portocală, nu doar coaja, transformă băutura într-un adevărat deliciu pentru iarnă.

Pune toate ingredientele într-o cratiță încăpătoare și adu amestecul treptat la punctul de fierbere. Redu focul și lasă-l să fiarbă la foc mic timp de 10 minute. Strecoară băutura în căni și servește-o cu o felie de lămâie și, dacă îți place, cu puțină scorțișoară în plus.

Ai nevoie de:

• 1 litru de suc de mere

• 250 ml de apă

• 100 g de zahăr brun

• ½ lămâie, tăiată în felii subțiri, fără sâmburi

• ½ portocală, tăiată în felii subțiri, fără sâmburi

• 1 baton de scorțișoară

• ¼ linguriță de nucșoară măcinată

• felii de lămâie, pentru servire

Cum se prepară nectarul de mere

Pentru a prepara un nectar de mere clasic, spală bine merele, îndepărtează cotoarele și taie fructele în bucăți. Pune-le în blender și adaugă treptat apă, până când obții o compoziție groasă și omogenă. Mixează aproximativ un minut, apoi strecoară amestecul printr-o sită fină sau printr-o bucată de tifon, pentru a separa lichidul de pulpă. Acum, pune amestecul la fiert și adaugă scorțișoara, zahărul brun, lămâia și portocală și nucșoara. Da un clocot și pune amestecul obținut în sticle sterilizate pentru a putea păstra nectarul pentru iarnă.