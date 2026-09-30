Propunerea legislativă modifică în acest sens alin. (6) al articolului 259 din Legea învăţământului superior nr.199/2023, potrivit Agerpres.

Legea în vigoare prevede interzicerea vânzării sau cumpărării de lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări ştiinţifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări, fiind stabilite şi sancţiuni cu amenzi de la 100.000 la 200.000 de lei în cazul nerespectării acestor interdicţii.

Potrivit proiectului adoptat, constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale în aceste cazuri se vor face de către ofiţerii sau agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au competenţe în domeniu, la solicitarea "oricărei persoane fizice sau juridice de drept public sau drept privat, precum şi din oficiu". În prezent, aceste contravenţii se constată doar la solicitarea motivată a instituţiei de învăţământ superior.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională.