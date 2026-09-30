Marcel Ciolacu a precizat că nemulţumirea cetăţenilor a crescut în ultima perioadă, pe fondul instabilităţii politice, iar alegerile anticipate, deşi nu sunt o soluţie, nu pot fi excluse, potrivit Agerpres.

"Eu cred că astăzi nu vom avea un guvern, dar sper în perioada următoare să avem un guvern. Am evitat foarte mult să fac politică în ultimul timp, mai mă râcâie unii, eu zis să se astâmpere că am şi eu o răbdare. Cu certitudine azi nu vom avea un guvern, nu poţi să construieşti un guvern certându-te cu toată lumea, de parcă mâine sunt alegeri. Aici îi dau dreptate preşedintelui României, nu cred că pentru România sunt o soluţie alegerile anticipate, dar nu le excludem. E o loterie la anticipate. Nu poţi face o estimare foarte clară a prezenţei la vot, iar nemulţumirea în rândul populaţiei este foarte mare. Mergem şi noi printre buzoieni, printre oameni şi vedem ce nemulţumire este şi în acest context mobilizarea celor nemulţumiţi către un eventual vot de anticipate este foarte mare. Lumea e cam sătulă de scandal (...) Actualul prim-ministru demis, apropo, când eşti demis nu te mai duci şi citeşti la Ziua Armatei speech-uri, eşti demis. Nu te mai duci să tai panglici, eşti demis de un Parlament. Când că eşti demis, stai şi te ocupi de gestionarea cooperativă, să zic aşa", a declarat miercuri, după şedinţa CJ Buzău, Marcel Ciolacu.

Totodată, fostul premier a precizat că în situaţia în care Guvernul Siegfried Mureşan va cădea la vor în Parlament, preşedintele României ar trebui să discute cu Sorin Grindeanu, pentru formarea unui guvern.

"Primul om cu care trebuie să stea de vorbă este Sorin Grindeanu. Dacă preşedintele PSD-ului va refuza să fie desemnat sau va veni cu o propunere din interiorul partidului, sau o persoană agreată atât de preşedinte şi de domnia sa, este decizia lui Sorin Grindeanu şi a preşedintelui. În acest moment mandatul de a fi prim-ministru este dat către Sorin Grindeanu. Am încercat şi cu un independent, am încercat şi cu doi europarlamentari. Presupun că preşedintele, aşa cum am eu percepţia faţă de domnia sa, e un om care-şi ţine linia, nu exclud să mai facă încă 10 propuneri până va trece cineva", a mai precizat Marcel Ciolacu.

Pentru a trece de Parlament, Guvernul Siegfried Mureşan are nevoie de 233 de voturi.