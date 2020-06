Modul ingenios prin care o femeie a furat contul de Netflix al fostului iubit

Cu toții am împărțit contul de Netflix cu cei dragi, dar în cazul celor doi, bărbatul se aștepta ca după despărțire femeia să nu îi mai folosească parola pentru a viziona filme și seriale, conform indy100.com.

Timp de luni întregi, aceasta a continuat să folosească contul fără ca nimeni să nu își dea seama.

A înlocuit numele afișat al utilizatorului cu „Setări” și a setat o poză cu pictograma clasică de încărcare.

După două luni, planul femeii a fost descoperit de fratele fostului iubit, care a postat ulterior povestea pe Twitter.

„Fosta iubită a fratelui meu a furat în ultimele două luni contul de Netflix, ascunzându-și contul sub numele de Setări. Sincer, nici nu sunt supărat. Sunt doar dezamăgit de mine că am crezut că un cont numit Setări ar fi cu adevărat secțiunea de setări a Netflix”, a spus fratele bărbatului.

My brothers ex had been stealing our Netflix for the past two months now by disguising her account as “settings” and honestly I ain’t even mad. I’m just really disappointed in myself for actually believing that an account named “settings” would legitimately be Netflix settings pic.twitter.com/fSn3BSCcZh