Pufoase la interior, ușor crocante la exterior și pudrate cu zahăr, acestea se prepară din ingrediente simple. Învață cum să le pregătești acasă, pas cu pas.

Minciunele - ingrediente și cantități pentru rețeta tradițională

Minciunelele, cunoscute și sub numele de uscățele, fundițe sau ciurigăi, sunt un desert tradițional pe care multe gospodine îl pregătesc acasă. Se fac dintr-un aluat simplu, întins într-o foaie subțire, apoi tăiat și răsucit pentru a obține forma specifică. După prăjire, minciunelele devin aurii și crocante, iar la final se presară cu zahăr pudră.

Există mai multe variante ale acestei rețete, unele cu lapte, altele cu smântână sau unt. Pentru o variantă tradițională ai nevoie de câteva ingrediente simple.

Ingrediente pentru aproximativ 4 porții:

· 200-230 g făină albă, plus 1-2 linguri pentru presărat

· 1 ou întreg

· 1 gălbenuș

· 50 g smântână cu minimum 20% grăsime

· 20 g unt cu 82% grăsime

· 10 ml rom

· 1 plic zahăr vanilat

· Coaja rasă de la o lămâie mică

· 1 praf de sare

· Ulei din abundență pentru prăjit

· Zahăr pudră vanilat pentru decor.

Cantitatea de făină poate varia puțin, în funcție de mărimea ouălor și de cât lichid absoarbe aceasta. De aceea, este bine să o adaugi treptat, până când aluatul ajunge la consistența potrivită. Spre deosebire de gogoșile obișnuite, aceste minciunele nu au nevoie de drojdie sau praf de copt. Secretul texturii lor stă în aluatul întins foarte subțire, care se umflă ușor la prăjit și formează acele mici bășicuțe caracteristice.

Cum se prepară aluatul pentru minciunele

1. Pentru început, pune oul întreg și gălbenușul într-un bol încăpător. Adaugă smântâna, untul moale, romul, zahărul vanilat, praful de sare și coaja rasă de lămâie. Amestecă bine toate ingredientele cu o lingură, până când obții o compoziție cât mai omogenă.

2. Începe apoi să adaugi făina, puțin câte puțin, amestecând după fiecare cantitate. La început poți folosi lingura, dar pe măsură ce aluatul devine mai gros, va trebui să îl frămânți cu mâna. Nu pune toată făina deodată, deoarece aluatul poate ieși prea tare.

3. Continuă să frămânți până când începe să se desprindă de pereții bolului, apoi mută-l pe masa de lucru. Frământă-l aproximativ 10 minute, până când devine neted, elastic și nu se mai lipește de mâini. Aluatul trebuie să fie puțin mai moale decât cel pentru tăițeii de casă.

4. După ce ai terminat de frământat, formează o bilă, acoper-o cu un castron și las-o să se odihnească cel puțin 30 de minute, la temperatura camerei. În acest fel, aluatul va deveni mai ușor de întins și nu se va mai strânge la loc.

5. La final, presară puțină făină pe masă și întinde aluatul cu sucitorul într-o foaie foarte subțire, de maximum 2 mm. Acum este pregătit pentru a fi tăiat și modelat în forma specifică minciunelelor.

Cum se formează minciunelele înainte de prăjire

După ce ai frământat aluatul și l-ai lăsat să se odihnească, poți începe să modelezi minciunelele. Mai întâi, presară puțină făină pe masa de lucru, pentru ca aluatul să nu se lipească, apoi întinde-l cu sucitorul într-o foaie subțire, de aproximativ 2 mm. Cu ajutorul unui cuțit bine ascuțit sau al unei rotițe pentru patiserie, taie foaia în fâșii de aproximativ 3 cm lățime și 12-15 cm lungime. Dacă vrei ca minciunelele să aibă margini frumos ondulate, poți folosi o rotiță zimțată.

În mijlocul fiecărei fâșii, fă o tăietură mică, suficient de lungă încât să poți trece unul dintre capetele aluatului prin ea. Introdu apoi capătul prin deschizătură și trage ușor, până când bucata de aluat capătă forma răsucită, asemănătoare unei fundițe. Continuă în același fel până când termini tot aluatul. Pe măsură ce le modelezi, așază minciunelele pe o suprafață presărată cu puțină făină, lăsând spațiu între ele pentru a nu se lipi.

Dacă pregătești rețeta tradițională, fără drojdie, nu mai este nevoie să lași minciunelele la dospit. Le poți pune la prăjit imediat ce ai terminat de modelat.

Cât timp se prăjesc minciunelele și cum obții o crustă aurie

Pentru ca minciunelele să iasă aurii și crocante, este important să le prăjești în ulei bine încins, la o temperatură de aproximativ 170-180°C. Folosește o tigaie adâncă sau o cratiță cu pereți înalți și pune suficient ulei, astfel încât bucățile de aluat să poată pluti fără să atingă fundul vasului.

Dacă nu ai un termometru de bucătărie, poți verifica temperatura cu o lingură de lemn. Introdu coada acesteia în ulei, iar dacă în jurul ei apar imediat bule mici, înseamnă că uleiul este suficient de fierbinte. Pune minciunelele la prăjit în cantități mici, fără să le înghesui. Dacă aluatul a fost întins foarte subțire, vor avea nevoie de aproximativ 2-3 minute în total. Întoarce-le după primul minut, astfel încât să se rumenească pe ambele părți. Timpul poate varia puțin în funcție de grosimea aluatului și de temperatura uleiului.

În timpul prăjirii, vei observa că minciunelele se umflă ușor și formează mici bășicuțe la suprafață. Când devin aurii, scoate-le cu o spumieră și așază-le pe hârtie absorbantă, pentru a elimina excesul de ulei. Ai grijă ca uleiul să nu fie nici prea rece, deoarece minciunelele vor absorbi prea multă grăsime, dar nici excesiv de fierbinte, pentru că se vor rumeni prea repede la exterior. După ce se răcoresc puțin, presară deasupra zahăr pudră vanilat.

Trucuri pentru minciunele fragede și crocante

Dacă vrei să obții minciunele fragede, crocante și frumos rumenite, trebuie să fii atent atât la felul în care pregătești aluatul, cât și la prăjire. În primul rând, ai grijă să nu adaugi prea multă făină. Aluatul trebuie să fie moale, elastic și ușor de întins, dar să nu se lipească de mâini. Dacă ți se pare prea tare, poți adăuga puțină smântână pentru a-l înmuia. Atât smântâna, cât și untul ajută la obținerea unor minciunele fragede, așa că este important să amesteci bine ingredientele, până când aluatul devine omogen.

Un alt lucru important este să lași aluatul să se odihnească aproximativ 30 de minute, acoperit, la temperatura camerei. În acest fel, îl vei putea întinde mai ușor. Pentru ca minciunelele să iasă crocante, foaia trebuie să fie foarte subțire, de aproximativ 2 mm. Dacă o lași prea groasă, minciunelele vor fi mai moi.

Contează foarte mult și temperatura uleiului, care ar trebui să fie de aproximativ 180°C. Prăjește minciunelele într-un vas adânc, cu suficient ulei pentru a putea pluti, și întoarce-le pe ambele părți până devin aurii. Dacă uleiul este prea rece, vor absorbi multă grăsime, iar dacă este prea fierbinte, se pot arde înainte să se prăjească uniform.

După ce le scoți din ulei, așază-le pe hârtie absorbantă și lasă-le să se răcorească puțin. La final, presară deasupra zahăr pudră vanilat.