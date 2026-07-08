Metoda prin care poți împacheta mai multe haine în bagaj. Scutești spațiu și poți călători doar cu un bagaj de mână

Dacă încerci să călătorești doar cu bagaj de mână, respectarea dimensiunilor și greutății admise poate deveni o problemă, însă există o schimbare simplă pe care o poți face pentru a elibera spațiu prețios în bagaj, scrie Express.

Rularea hainelor este un truc popular pentru economisirea spațiului, însă există o metodă alternativă s-ar putea dovedi chiar mai eficientă. Tehnica de împăturire KonMari presupune plierea hainelor în dreptunghiuri ordonate, care pot fi așezate vertical unele lângă altele în valiză, valorificând la maximum fiecare centimetru disponibil.

Pentru a folosi această metodă, ia articolul de îmbrăcăminte și pliază o parte spre mijloc, apoi adu și cealaltă parte peste ea, formând un dreptunghi.

Apoi împăturește-l pe lung în jumătate. După aceea, împăturește-l în trei până când obții un dreptunghi mic, care poate fi așezat vertical lângă celelalte articole din bagaj.