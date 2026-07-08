Metoda prin care poți împacheta mai multe haine în bagaj. Scutești spațiu și poți călători doar cu un bagaj de mână

Dacă încerci să călătorești doar cu bagaj de mână, respectarea dimensiunilor și greutății admise poate deveni o problemă, însă există o schimbare simplă pe care o poți face pentru a elibera spațiu prețios în bagaj, scrie Express.
Rularea hainelor este un truc popular pentru economisirea spațiului, însă există o metodă alternativă s-ar putea dovedi chiar mai eficientă. Tehnica de împăturire KonMari presupune plierea hainelor în dreptunghiuri ordonate, care pot fi așezate vertical unele lângă altele în valiză, valorificând la maximum fiecare centimetru disponibil.
Pentru a folosi această metodă, ia articolul de îmbrăcăminte și pliază o parte spre mijloc, apoi adu și cealaltă parte peste ea, formând un dreptunghi.
Apoi împăturește-l pe lung în jumătate. După aceea, împăturește-l în trei până când obții un dreptunghi mic, care poate fi așezat vertical lângă celelalte articole din bagaj.
Alte ponturi
De asemenea, merită să renunți la produsele de toaletă voluminoase, precum șamponul și gelul de duș, deoarece majoritatea hotelurilor le oferă gratuit. Dacă pleci în străinătate pentru o perioadă mai lungă, ia în calcul să cumperi aceste produse esențiale după ce ajungi la destinație, pentru a elibera spațiu în bagaj.
O altă variantă este că multe hoteluri acceptă livrări online înainte de sosirea oaspeților, astfel încât poți comanda produsele de igienă necesare pentru ca acestea să te aștepte deja la hotel. Este o metodă simplă de a călători cu un bagaj mai ușor și de a evita să cari produse pe care s-ar putea să nici nu le folosești.
De asemenea, merită să investești în organizatoare pentru bijuterii și cabluri. Aceste accesorii practice îți păstrează lucrurile în siguranță și împiedică încurcarea lor, scutindu-te de căutările haotice prin valiză atunci când ai nevoie de ceva.
Sursa:
StirilePROTV
Etichete:
bagaj,
haine,
vacanta,