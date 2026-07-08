Metoda prin care poți împacheta mai multe haine în bagaj. Scutești spațiu și poți călători doar cu un bagaj de mână

Stiri Diverse
Data publicării:
Data actualizării:
62601216
Shutterstock

Una dintre cele mai mari provocări atunci când călătorești în străinătate este să îți înghesui toate lucrurile în limita de bagaj impusă de companiile aeriene.

autor
Lorena Mihăilă

Dacă încerci să călătorești doar cu bagaj de mână, respectarea dimensiunilor și greutății admise poate deveni o problemă, însă există o schimbare simplă pe care o poți face pentru a elibera spațiu prețios în bagaj, scrie Express.

Rularea hainelor este un truc popular pentru economisirea spațiului, însă există o metodă alternativă s-ar putea dovedi chiar mai eficientă. Tehnica de împăturire KonMari presupune plierea hainelor în dreptunghiuri ordonate, care pot fi așezate vertical unele lângă altele în valiză, valorificând la maximum fiecare centimetru disponibil.

Pentru a folosi această metodă, ia articolul de îmbrăcăminte și pliază o parte spre mijloc, apoi adu și cealaltă parte peste ea, formând un dreptunghi.

Apoi împăturește-l pe lung în jumătate. După aceea, împăturește-l în trei până când obții un dreptunghi mic, care poate fi așezat vertical lângă celelalte articole din bagaj.

Citește și
Mesajul viral al unui conductor „patriot” de tren care i-a adus concedierea imediată, de Ziua Independenței

Alte ponturi

De asemenea, merită să renunți la produsele de toaletă voluminoase, precum șamponul și gelul de duș, deoarece majoritatea hotelurilor le oferă gratuit. Dacă pleci în străinătate pentru o perioadă mai lungă, ia în calcul să cumperi aceste produse esențiale după ce ajungi la destinație, pentru a elibera spațiu în bagaj.

O altă variantă este că multe hoteluri acceptă livrări online înainte de sosirea oaspeților, astfel încât poți comanda produsele de igienă necesare pentru ca acestea să te aștepte deja la hotel. Este o metodă simplă de a călători cu un bagaj mai ușor și de a evita să cari produse pe care s-ar putea să nici nu le folosești.

De asemenea, merită să investești în organizatoare pentru bijuterii și cabluri. Aceste accesorii practice îți păstrează lucrurile în siguranță și împiedică încurcarea lor, scutindu-te de căutările haotice prin valiză atunci când ai nevoie de ceva.

Șofer băut prins în trafic în Covasna, cu doi copii în portbagaj. Bărbatul a rămas fără permis și a primit amendă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: bagaj, haine, vacanta,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”
FOTO Diletta Leotta s-a pozat într-un bikini minuscul, la piscină: ”Nu mai pot suporta, aceste fotografii sunt prea ilegale”
Citește și...
Stiri externe
Declarația finală a Summitului NATO: Rusia rămâne principala amenințare la adresa securității euroatlantice

Rusia reprezintă „o amenințare pe termen lung” la adresa securității și stabilității euroatlantice”, se arată în Declarația comună a liderilor NATO reuniți la Ankara. 
Stiri externe
Topul celor mai bune orașe în care să locuiești în 2026. Pe primul loc este o capitală din Europa

Cel mai recent Indice Global al Calității Vieții desemnează cele mai bune orașe din lume în care să locuiești.
Știri Actuale
Un muncitor a murit după ce liftul pe care îl repara s-a prăbușit de la etajul cinci

Un bărbat de 57 de ani, muncitor care efectua lucrări la un lift din municipiul Galaţi, a murit după ce cabina liftului a căzut în gol de la etajul al cincilea.

Recomandări
Stiri Politice
Război juridic în PNL. Ce urmează după ce Tribunalul a suspendat hotărârile luate la Congres. Decizia este executorie

Tribunalul București a luat o nouă decizie în favoarea contestatarilor liberali ai lui Ilie Bolojan.

Stiri Politice
Cum își întărește apărarea România după summitul NATO. Programele în care a intrat țara noastră

România a anunțat la summitul NATO că va înființa, alături de alte state membre, „Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență”, prin intermediul căreia va fi sprijinită producția de echipamente militare. Unul dintre sediile instituției va fi la noi.

Stiri Economice
Harta salariilor nete din România. Județele în care se câștigă cel mai bine și cele rămase la coadă

În 2026, salariile românilor au continuat să crească, însă ritmul nu este același în toate domeniile. Diferențele nu se văd doar între meserii, ci și între județe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 08 Iulie 2026

46:43

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 08 Iulie 2026

01:45:00

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 8 Iunie 2026

13:07

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 14

41:41

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Marea surpriză de la Wimbledon! Cu cine va juca Alexander Zverev semifinala

Sport

ML Vitebsk - Universitatea Craiova 1-4, în turul 1 preliminar din UCL. Oltenii au defilat în primul meci al sezonului