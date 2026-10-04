Alarma s-a dat la amiază, când localnicii au văzut arborii în flăcări. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți a mobilizat două echipaje cu 20 de pompieri, iar un al treilea echipaj a venit în sprijin din Gorj.

Militarii au avut nevoie de câteva ore pentru a stinge flăcările. Au fost mistuite 6 hectare de pădure de pin, 4 hectare de foioase și peste 30 de vegetație uscată.

În același timp, colegi de-ai lor au intervenit în alte zone din județ, unde vegetația a luat foc. Incendii de acest fel au loc des în ultima vreme, din cauza secetei.